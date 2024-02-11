Небезпечні бурульки: на Харківщині місцева влада звернулася до людей
Після снігопадів у Харкові та області спостерігається відлига, тому формуються бурульки.
“З погіршенням погодних умов зростає ризик падіння бурульок та сходження снігу з дахів. Це може бути небезпечно для людей та майна, тому важливо бути максимально обережними“, – зазначають у Балаклійській міській військовій адміністрації.
Мешканців закликають:
▪️ Не ходити під дахами, з яких звисають бурульки, адже вони можуть бути дуже важкими та впасти у будь-який момент.
▪️ Триматись подалі від будівель, з яких сходить сніг.
▪️ Не ставити машину під дахами, з яких можуть впасти бурульки або сніг.
▪️ Не намагайтеся збивати бурульки самостійно.
▪️ Якщо хтось постраждав від падіння бурульки або снігу, негайно викликати швидку допомогу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Балаклія, оттепель, сніг, сосульки, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після снігопадів у Харкові та області спостерігається відлига, тому формуються бурульки".