Небезпечні бурульки: на Харківщині місцева влада звернулася до людей

Після снігопадів у Харкові та області спостерігається відлига, тому формуються бурульки.

“З погіршенням погодних умов зростає ризик падіння бурульок та сходження снігу з дахів. Це може бути небезпечно для людей та майна, тому важливо бути максимально обережними“, – зазначають у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Мешканців закликають:

▪️ Не ходити під дахами, з яких звисають бурульки, адже вони можуть бути дуже важкими та впасти у будь-який момент.

▪️ Триматись подалі від будівель, з яких сходить сніг.

▪️ Не ставити машину під дахами, з яких можуть впасти бурульки або сніг.

▪️ Не намагайтеся збивати бурульки самостійно.

▪️ Якщо хтось постраждав від падіння бурульки або снігу, негайно викликати швидку допомогу.

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