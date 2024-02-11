Про небезпечну погоду в понеділок попереджають жителів Харківщини
Протягом 12 лютого по Харкову та області прогнозують туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів.
Таким метеоявищам присвоєно І рівень небезпечності, жовтий, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гидрометцентр, погода, предупреждение, прогноз, туман, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2024 в 12:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 12 лютого по Харкову та області прогнозують туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів".