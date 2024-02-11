Сьогодні 11 лютого: який день в історії

Сьогодні в Харкові – день жалоби за тими, кого вбили російські “шахеди”. 11 лютого 660 року до н.е., за легендою, Дзімму заснував Японію. У 1929-му створили державу Ватикан. У 1900-му в Харкові заснували РУП – першу політичну партію Наддніпрянської України. У 1953-му відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”. У 1945-му завершилася Ялтинська конференція в Криму. У 1979-му в Ірані остаточно перемогла Ісламська революція. У 1990-му з в’язниці після 27-річного ув’язнення вийшов Нельсон Мандела.

Свята та пам’ятні дати 11 лютого

11 лютого у Харкові – день жалоби за тими, кого вбили російські “шахеди”.

“9 лютого був обстріл Харкова. Як результат обстрілу – було загоряння приватних будинків. Згоріло 15 житлових будинків. Загинули 7 людей, на жаль, троє дітей. 11 лютого в Харкові буде день жалоби. І Харків сумуватиме за загиблими”, – сказав напередодні мер Ігор Терехов.

11 лютого в Україні – День працівників органів РАЦС (РАГС). До 2022-го його неофіційно відзначали 18 грудня. А 2022-го встановили офіційне професійне свято, призначивши на 11 лютого.

У світі – Міжнародний день жінок та дівчат у науці та Всесвітній день хворого.

Також відзначають: Всесвітній день одруження (друга неділя лютого), День білої сорочки.

11 лютого в історії

11 лютого 660 року до н. е., за легендою, вождь японських племен Дзімму заснував державу Японія та започаткував імператорський рід країни. Цього дня в Японії свято відзначають День заснування держави.

Звичайно, історичних у повному розумінні цього слова свідчень про події 660 року до н. е. в Японії до наших днів не дійшло. Тому в основі – міфи та легенди. Вони записані в японських текстах “Записи про справи давнини” та “Аннали Японії”. Згідно з ними, легендарний воїн Дзімму був четвертим сином земного божества і був правнуком богині сонця Аматерасу. Мати у засновника Японії, звичайно, теж була не простою жінкою, а дочкою морського божества. Дізнавшись, що на сході знаходиться добра земля, він разом зі старшими братами здійснив туди похід. У боях із місцевими племенами отримав смертельне поранення старший брат Дзімму. Він поховав брата, далі протистояв витівкам місцевих недружніх божеств, які отруїли його війська. Однак Дзімму отримував допомогу від своєї прабабусі Аматерасу – і так дістався району Уда в Ямато. А вже в поході звідти завоював усі японські землі та заснував палац Касіхара. Там він прийняв титул “небесного монарха” – імператора Японії. Згідно з хроніками, саме 11 лютого відбулася інтронізація першого імператора. Він правив ще 76 років. Взяв за дружину дочку земного божества, яка народила йому нащадка – майбутнього імператора Суйдзея. Таким чином, усі японські імператори надалі вели свій рід від легендарного Дзімму та, відповідно, заявляли про божественне походження.

11 лютого 1929 року створили найменшу державу світу – Ватикан. Детальніше.

11 лютого 1900 року в Харкові студенти створили Революційну українську партію (РУП). Вона стала першою політичною партією Наддніпрянської України. Засновниками виступили Дмитро Антонович, Боніфатій Камінський, Левко Мацієвич і Михайло Русов. За основу своєї політичної програми РУПівці обрали брошуру адвоката Миколи Міхновського “Самостійна Україна” (він сам не був членом партії).

Поступово РУП створила осередки (громади) в Києві, Харкові, Полтаві, Чернігові, Лубнах. Перший з’їзд партії відбувся у 1902 році в Києві, а після нього утворили й закордонний комітет – у Львові. Поступово партія хилилася у бік популярної на той час соціал-демократичної ідеології. Після 1904 року стався розкол – частина партії пішла на злиття з російськими соціал-демократами та увійшла до РСДРП. Проте більшість усе ж таки відстоювала національні українські ідеї, у грудні 1905-го ця частина партії прийняла назву Української соціал-демократичної робочої партії (УСДРП).

11 лютого 1953 року відбулася прем’єра мультфільму Волта Діснея “Пітер Пен”.

Дісней задумав цей мультфільм ще до Другої світової війни, ще під час створення “Білосніжки та семи гномів”. П’єсу Джеймса Баррі “Пітер Пен, або Хлопчик, який не хотів рости” мультиплікатор знав з дитинства. Вперше про створення свого другого анімаційного повнометражного фільму за цим твором Дісней заговорив ще 1935 року, коли “Білосніжка” ще була на стадії виробництва. У 1938-му мультиплікатор придбав права на сюжет у “Paramount Pictures”. Перші ескізи персонажів “Пітера Пена” з’явилися в 1940 році. Однак після нападу японців на Перл-Гарбор та вступу США у війну дитячу мультиплікацію довелося відкласти. Студія Діснея уклала контракт з урядом США на виробництво навчальних та пропагандистських фільмів про війну. Саме цьому було присвячено основну діяльність до завершення війни. Глобальний мульт-проєкт відклали на далеку полицю. Але все ж таки повернулися до ідеї в 1949 році. Найдовше “провозилися” мультиплікатори з образом Капітана Крюка. Однак у результаті створили черговий шедевр. Мультфільм зареєстрували на Каннському кінофестивалі 1953 року, він отримав позитивні відгуки кінокритиків і мав касовий успіх.

11 лютого 1945 року завершилася Ялтинська конференція у Криму. Детальніше.

11 лютого 1979 року в Ірані остаточно перемогла Ісламська революція. Детальніше.

11 лютого 1990 року з в’язниці після 27-річного ув’язнення вийшов Нельсон Мандела. Детальніше.

11 лютого 1992 року Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

Церковне свято

11 лютого вшановують пам’ять священномученика Власія, єпископа Севастійського. Він був відомий своїм праведним життям, жителі Севастії одностайно обрали Власія, щоб його висвятили на єпископа міста. У цьому чині він укріплював у вірі свою паству під час гонінь на християн, відвідував ув’язнених і підтримував мучеників. У розпал гонінь Власій, як і більшість християн, змушений був переховуватися – він пішов на гору Аргеос. Проте слуги місцевого правителя виявили, де знаходиться єпископ. Про нього та християн, що були з ним, донесли. Проте коли гонителі прийшли на гору, нікого, крім Власія, там не було. Він пішов за воїнами, прославляючи Бога. Правитель Агріколай спочатку спробував улестити єпископа, але той був твердим у вірі, тоді його жорстоко побили та кинули у в’язницю. Його мучили багато днів, а там правитель наказав кинути Власія в озеро. Проте той благословив воду хресним знаменням – і пішов по ній, як по суші. Він запропонував язичниками закликати на допомогу своїх богів – та зробити те саме. На це насмілилися 68 наближених правителя, й усі потонули. А святий повернувся на берег. Розлючений Агріколай наказав обезголовити Власія.

Народні прикмети

Якщо 11 лютого сильний снігопад, то весна прийде рано, а травень буде зеленим.

Якщо в цей день відлига, то морозів більше не буде.

Що не можна робити 11 лютого

Не можна носити рукавиці.

Не можна різати корову.