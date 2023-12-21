Сьогодні 21 грудня: яке свято та день в історії

21 грудня – День Державної служби зайнятості України. У цей день “народилися” баскетбол і кросворд. 1937-го пройшла прем’єра першого повнометражного мультфільму компанії Волта Діснея – “Білосніжка та сім гномів”. 1988-го відбувся перший політ “Мрії”. І того ж дня в небі над Шотландією терористи підірвали літак американської авіакомпанії “Pan American”, загинули 270 людей. 1991-го підписали Алматинську декларацію про створення СНД.

Свята та пам’ятні дати 21 грудня

21 грудня – День Державної служби зайнятості.

Західні християни відзначають Блакитне Різдво (або Найдовшу ніч). Це день передсвята Різдва, коли проводять церковну службу, вшановуючи людей, які втратили близьких і переживають горе.

Також у світі: День народження кросворда, День народження баскетболу, День ліхтарика, День короткої розповіді, День “Не застилай ліжко”, День смажених креветок, День арманьяку та День дурниць.

21 грудня в історії

21 грудня 1891 року відбулася перша у світі гра в баскетбол. Її вигадав викладач коледжу Молодіжної християнської асоціації зі Спрингфілда Джеймс Нейсміт.

Цього дня він прив’язав два кошики з-під персиків до поручнів балкона спортивного залу, а потім поділив своїх студентів на дві команди та запропонував їм кидати м’ячі до кошиків суперників. Вигравав той, хто закине найбільше за відведений час. Пізніше винахідник баскетболу розповідав, що ідею запозичив у дитячій грі, в яку він з однокласниками грав ще у шкільні роки – “duck-on-a-rock” (“Качка на камені”). У тій грі не було кошиків та м’ячів – їх замінювали камінням. Маленьким каменем треба було влучити точно у вершину великого каменю. Звичайно, первісний задум Нейсміта суттєво відрізнявся від сучасного баскетболу. Гра не передбачала можливості ведення м’яча, його можна було лише перекидати один одному, гравці не переміщалися. Після кожного точного кидка одному з гравців доводилося ставити сходи та діставати м’яч, адже кошик був із дном. Це все допрацювали в процесі, адже гра поступово набувала популярності. Головна ж ідея Нейсміта залишилася незмінною – залучити до гри якнайбільшу кількість учнів одночасно. Перші правила баскетболу (з 13 пунктів) також написав його творець. Джеймс Нейсміт був присутній на Олімпійських іграх 1936 року, коли придуманий ним вид спорту вперше включили до олімпійської програми.

21 грудня 1913 року в недільному номері газети “New York World” надрукували перший сучасний кросворд. Створив його редактор газети Артур Вінн. Детальніше.

21 грудня 1937 року відбулася прем’єра першого повнометражного мультфільму компанії Волта Діснея – “Білосніжка та сім гномів”.

Коли Дісней планував цей анімаційний фільм, він розраховував на бюджет близько 250 тисяч доларів. Але процес створення Білосніжки виявився набагато складнішим, тривалішим і дорожчим. Детальніше.

21 грудня 1988 року відбувся перший політ “Мрії”. Точніше – дослідного зразка цього легендарного літака-велетня. Уже наступного, 1989 року, український літак встановив 106 світових рекордів та рекордів для літаків свого класу. Детальніше.

21 грудня 1988 року стався теракт на борту літака “Боїнг-747” американської авіакомпанії “Pan American”. Він трапився під час польоту над шотландським містом Локербі. Усі пасажири та екіпаж (259 осіб) загинули. Також 11 загиблих було на землі, адже уламки літака впали на житлові будинки.

Літак виконував рейс Франкфурт-на-Майні – Лондон – Нью-Йорк – Детройт. Під час смертельного перельоту він тримав курс із Лондона до Нью-Йорка. Вибух стався у відсіку з багажем. Після цього носова частина разом із кабіною пілотів відірвалася від фюзеляжу. Основна частина літака падала, розлітаючись на уламки. На місці падіння центральної секції з пальним стався вибух, який знищив кілька будинків. Ще один великий уламок зруйнував будинок за 800 метрів від епіцентру вибуху.

Надалі слідство встановило, що саме вибухнуло: залишки вибухової речовини та пристрою, що привів її в дію, знайшли на місці катастрофи. Як з’ясувалося, пристрій знаходився у валізі, яка прямувала без пасажира з Мальти на рейсі у Франкфурт-на-Майні. Потім його перевантажили на рейс до Нью-Йорка. По крихтах розбираючи уламки, слідчі виявили шматочок зеленого пластику – частину вибухового пристрою бомби. А фахівці швейцарської компанії “Meister & Bollier” – виробника електроніки – впізнали в уламку частину таймера, який робили на замовлення лівійської розвідки. Паралельно фахівці встановлювали історію інших речей, які були в тій само валізі, що й бомба. Вони з’ясували, що ці речі купили у невеликому магазині на Мальті. І вже власник магазину серед запропонованих слідчими фото співробітників лівійської розвідки впізнав покупця. Ним виявився глава служби безпеки авіакомпанії “Libyan Arab Airlines” (а насправді – розвідник) Абдельбасет Алі Махмед аль-Меграхі. Весь цей клубок слідчі розплутали за три роки, і 13 листопада 1991-го звинуватили двох громадян Лівії – аль-Меграхі та Ламіна Халіфа Фімаха, якого вважали посібником.

Звісно, ​​Лівія не погодилася спочатку видати своїх розвідників. Тоді Рада безпеки ООН ввела санкції проти країни. І лише 1999 року після тривалих переговорів лівійський диктатор Муаммар Каддафі видав своїх громадян – за умови, що суд відбудеться в нейтральній країні. Такою країною стали Нідерланди. 2001-го аль-Меграхі засудили до довічного позбавлення волі. Іншого підозрюваного визнали невинним. Організатор вибуху перебував у в’язниці у Шотландії, але 2009-го його звільнили у зв’язку зі смертельною хворобою – раком простати. Від нього злочинець і помер 2012-го. А 2003 року Лівія визнала відповідальність своїх офіційних осіб за вибух рейсу “Pan American” і виплатила по 10 млн доларів сім’ї кожного із загиблих – в обмін на повне зняття економічних санкцій. На цьому історія могла б закінчитись. Але слідство ще тривало, і у 2020 році США (громадяни яких також були на цьому рейсі) висунули нові звинувачення – людині, яку вважають винною у виготовленні бомби. Це також колишній співробітник спецслужб з Лівії Абу Агіл Мохаммад Масуд Хейра аль-Марімі. У грудні 2022 року його ув’язнили (досі не відомо, як саме його екстрадували до США). Наразі обвинуваченого судять. Він своєї провини не визнає.

21 грудня 1991 року керівники України, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, РФ, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану та Білорусі підписали у тодішній столиці Казахстану Алмати декларацію про створення СНД.

Цей документ закріпив результати домовленостей, що були досягнуті очільниками України, Білорусі та РФ у Біловезькій пущі 8 грудня 1991 року. А також розширив коло учасників договору. Держави-учасниці декларації гарантували виконання міжнародних зобов’язань, взятих за договорами та угодами СРСР. А також домовлялися про подальшу взаємодію – на основі рівноправності. Окремо зафіксували необхідність збереження командування військово-стратегічними силами та єдиного контролю над ядерною зброєю. Україна, хоч і є однією з країн-засновниць СНД, так ніколи й не підписала та не ратифікувала статут цієї організації. Отже, юридично – ніколи не була членом СНД. У 2018 році наша країна припинила участь у статутних органах СНД (через російське вторгнення до Криму та Донбасу). Також Україна у процесі європейської інтеграції методично денонсує різні угоди, укладені в межах СНД. При цьому сама Алматинська декларація в нашій країні досі діє, у чому можна переконатись на сайті Верховної Ради.

21 грудня 1991 року незалежність України визнали Азербайджан та Сьєрра-Леоне.

Церковне свято 21 грудня

21 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучениці Юлiанiї та з нею 500 мужiв і 130 жiнок, у Нікомидії потерпілих. Свята мучениця Юліанія була донькою язичника. У дев’ять років дівчинку заручили із Єлевсієм. Поступово Юліанія повірила в Христа та прийняла таємне хрещення. Коли наблизився час весілля, вона рішуче відмовилася від заміжжя. Батько спочатку умовляв її, а потім побив. А далі віддав дочку на суд колишньому нареченому Єлевсію – єпарху міста. Єлевсій умовляв дівчину вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Проте свята відмовилася і вважала за краще прийняти муки. Юліанію довго та жорстоко катували, але вона після кожної тортури отримувала від Бога зцілення та нові сили. Катування відбувалися при великій кількості людей, з яких 500 чоловіків і 130 жінок увірували в Христа, побачивши дива, що відбувалися. Усіх нових християн обезголовили. Врешті Єлевсій засудив до страти і Юліанію, їй відсікли голову в 304 році.

Народні прикмети

Якщо 21 грудня червоний світанок – буде заметіль.

Яка погода 21 грудня, таким буде й вересень наступного року.

Якщо не землі багато снігу, наступний рік буде родючим.

Що не можна робити 21 грудня

Не можна підіймати речі та гроші з землі.

Не можна підслуховувати та підглядати.

Не можна давати ніяких обіцянок.