Сьогодні 21 грудня: яке свято та день в історії

21 грудня за церковним календарем – пам’ять преподобного Патапія та Анфіси Римської. Цього дня вперше злетіла “Мрія”, вийшов перший кросворд і відбулася прем’єра “Білосніжки та семи гномів”.

Свята та пам’ятні дати 21 грудня

Державні та професійні свята України цього дня не відзначають.

У світі – День народження кросворду та День ліхтарика.

21 грудня в історії

21 грудня 1913 року в недільному номері газети New York World надрукували перший сучасний кросворд. Щоправда, він мав “назву навпаки” – “ворд-крос”. Створив його редактор газети Артур Вінн. Слід зазначити, що прототипи кросвордів існували і раніше – як мінімум у ХІХ столітті. До того ж – у різних країнах на кількох континентах. Але саме кросворди Вінна набули популярності та вивели цей вид ребуса на світовий ринок. Крім того, “батько кросворда” удосконалив його, використовуючи горизонтальні та вертикальні лінії в шаблоні, а потім – чорні квадрати для розділу слів у рядках та стовпцях. Саме в такому вигляді класичні кросворди дійшли до наших часів, хоч і втратили шалену популярність із появою гаджетів.

А на початку століття кросворди лише набирали популярності – Артур Вінн друкував свої ребуси щотижня до 1918 року, коли вийшов на пенсію. А справжній “бум” кросвордів стався у 1920-х. Вони з’явилися в багатьох американських газетах, а згодом – і в європейських. До речі, перший британський кросворд, надрукований у недільному випуску “Daily Express” у 1924 році, склав класик – Артур Вінн.

21 грудня 1937 року відбулася прем’єра першого повнометражного мультфільму компанії Уолта Діснея – “Білосніжка та сім гномів”. Коли Дісней планував цей анімаційний фільм, він розраховував на бюджет близько 250 тисяч доларів. Але процес створення “Білосніжки” виявився набагато складнішим, тривалішим і дорожчим. Над мультфільмом три роки працювало 750 художників. А вартість його створення зрештою досягла близько 1,5 мільйона доларів – космічної на той час суми. Треба віддати належне завзятості та вірі в ідею Діснея: він навіть заклав будинок, щоб створити цей мультфільм. І не помилився. Успіх анімаційної стрічки був шаленим. Мультфільм отримав багато нагород, у тому числі – “Оскар”. До речі, Американська кіноакадемія висловила своє захоплення творенню Діснея, створивши спеціально для нього одну повноцінну статуетку “Оскара” та сім маленьких – за кількістю гномів. “Білосніжка” прославила студію “Діснея”, на довгі роки зробивши його абсолютним лідером американської мультиндустрії. Мультфільм і зараз займає перше місце у списку найкращих фільмів за версією AFI.

21 грудня 1988 року відбувся перший політ “Мрії”. Точніше – дослідного зразка цього легендарного літака-велетня. Уже наступного, 1989 року, український літак встановив 106 світових рекордів та рекордів для літаків свого класу. Вперше з українським прапором на хвості та бортовим номером UR-82060 “Мрія” виступала на авіашоу 1993 року. Єдиний унікальний літак-велетень було знищено 27 лютого 2022 року російськими військами під час атаки на аеропорт “Гостомель”. Проте керівництво України заявило про намір створити нову “Мрію”.

Церковне свято 21 грудня

21 грудня християни вшановують пам’ять преподобного Патапія, апостолів від 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кіфи, Тихіка, Епафродіта, Кесаря ​​та Онисифора та мучениці Анфіси Римської.

Преподобний Патапій народився у Фівах у християнській родині. Досягши повноліття, став пустельником. Жив у Єгипетській пустелі багато років. А потім, коли до нього почали приходити за порадами, побажав перебувати в безмовності та перебрався до Константинополя. Там він облаштував келію в міській стіні. Однак і тут до нього все частіше стали приходити люди – Патапій мав дар зцілення. З цієї причини багато віруючих стікалися до житла пустельника, навіть попри його бажання. Зцілівши багатьох, Патапій спочив у мирі. Його поховали монастирі Єгиптян, розташованому неподалік від його пустельницької келії. Цей монастир з того часу носить ім’я святого Патапія.

Святі апостоли від 70: Сосфен, Аполлос, Кіфа, Тихік, Епафродит, Кесар, Онисифор були обрані Ісусом Христом для благовістя – згодом після обрання 12 апостолів. Сосфен до прийняття християнства був у Коринфі начальником іудейської синагоги, після хрещення став єпископом у Колофоні. Аполлос походив з Олександрії, був блискуче освіченою людиною. Головним місцем його служіння був Коринф, згодом став єпископом Кесарії. Апостол Кіфа був єпископом у Колофоні. Апостол Тихік був учнем і супутником святого апостола Павла. Змінив апостола Сосфена на Колофонській кафедрі. Апостол Епафродит – один із найближчих сподвижників святого апостола Павла – був єпископом Адріаки Фракійської. Апостол Кесар проповідував і був єпископом Діррахії – області у Середній Греції. Разом із ними церква згадує і апостола Онисифора.

Мучениця Анфіса Римська була дружиною чиновника в Римі. Вона була щирою християнкою та палко вірила в Бога. Але одного разу знайома – дружина начальника міста – порадила Анфісі прийняти віру аріїв, які заперечували єдність Бога-батька та сина. Анфіса відмовилася, за що її звинуватили в наклепі, а потім спалили на багатті.

Народні прикмети

Якщо в це день іде сніг, то Новий рік буде сніжним.

Якщо день морозний та безвітряний, то зима буде сніжною й теплою.

Що не можна робити 21 грудня

Не можна давати обіцянки, не будучи впевненими, що зможеш їх виконати.

Не можна різати свійську птицю.