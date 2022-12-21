Сегодня 21 декабря: какой праздник и день в истории

21 декабря по церковному календарю – память преподобного Патапия и Анфисы Римской. В этот день впервые взлетела «Мрия», вышел первый кроссворд и состоялась премьера «Белоснежки и семи гномов».

Праздники и памятные даты 21 декабря

Государственные и профессиональные праздники Украины в этот день не отмечают.

В мире – День рождения кроссворда и День фонарика.

21 декабря в истории

21 декабря 1913 года в воскресном номере газеты New York World напечатали первый современный кроссворд. Правда, у него было «название наоборот» — «ворд-кросс». Создал его редактор газеты Артур Винн. Следует отметить, что прототипы кроссвордов существовали и раньше – как минимум в XIX веке. К тому же — в разных странах на нескольких континентах. Но именно кроссворды Винна обрели популярность и вывели этот вид ребуса на мировой рынок. Кроме того, «отец кроссворда» усовершенствовал его, используя горизонтальные и вертикальные линии в шаблоне, а затем — черные квадраты для раздела слов в строках и столбцах. Именно в таком виде классические кроссворды дошли до наших времен, хотя и потеряли безумную популярность с появлением гаджетов.

А в начале века кроссворды только набирали популярность – Артур Винн печатал свои ребусы каждую неделю до 1918 года, когда вышел на пенсию. А настоящий «бум» кроссвордов произошел в 1920-х. Они появились во многих американских газетах, а затем – и в европейских. Кстати, первый британский кроссворд, напечатанный в воскресном выпуске «Daily Express» в 1924 году составил классик – Артур Винн.

21 декабря 1937 года состоялась премьера первого полнометражного мультфильма компании Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов». Когда Дисней планировал этот анимационный фильм, он рассчитывал на бюджет около 250 тысяч долларов. Но процесс создания «Белоснежки» оказался намного сложнее, продолжительнее и дороже. Над мультфильмом три года работали 750 художников. А стоимость его создания в итоге достигла около 1,5 миллиона долларов – космической на то время суммы. Надо отдать должное упорству и вере в идею Диснея: он даже заложил дом, чтобы создать этот мультфильм. И не прогадал. Успех анимационной ленты был бешеным. Мультфильм получил множество наград, в том числе – «Оскар». Кстати, Американская киноакадемия выразила свое восхищение творению Диснея, создав специально для него одну полноценную статуэтку «Оскара» и семь маленьких – по числу гномов. «Белоснежка» прославила студию «Диснея», на долгие годы сделав его абсолютным лидером американской мультиндустрии. Мультфильм и сейчас занимает первое место в списке лучших фильмов по версии AFI.

21 декабря 1988 года состоялся первый полет «Мрии». Точнее – опытного образца этого легендарного самолета-великана. Уже в следующем, 1989 году, украинский самолет установил 106 мировых рекордов и рекордов для самолетов своего класса. Впервые с украинским флагом на хвосте и бортовым номером UR-82060 «Мрия» выступала на авиашоу в 1993 году. Единственный уникальный самолет-великан был уничтожен 27 февраля 2022 года российскими войсками во время атаки на аэропорт «Гостомель». Однако руководство Украины заявило о намерении создать новую «Мрию».

Церковный праздник 21 декабря

21 декабря христиане чтят память преподобного Патапия, апостолов от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Онисифора и мученицы Анфисы Римской.

Преподобный Патапий родился в Фивах в христианской семье. Достигнув совершеннолетия, стал отшельником. Жил в Египетской пустыне многие годы. А потом, когда к нему стали приходить за советами, пожелал находиться в безмолвии и перебрался в Константинополь. Там он обустроил келью в городской стене. Однако и здесь к нему все чаще стали приходить люди – у Патапия был дар исцеления. По этой причине многие верующие стекались к жилищу отшельника, даже вопреки его желанию. Исцелив многих, Патапий почил в мире. Его похоронили монастыри Египтян, расположенном недалеко от его отшельнической кельи. Этот монастырь с тех пор носит имя святого Патапия.

Святые апостолы от 70: Сосфен, Аполлос, Кифа, Тихик, Епафродит, Кесарь, Онисифор были избраны Иисусом Христом для благовестия — спустя некоторое время после избрания 12 апостолов. Сосфен до принятия христианства был в Коринфе начальником иудейской синагоги, после крещения стал епископом в Колофоне. Аполлос происходил из Александрии, был блестяще образованным человеком. Главным местом его служения был Коринф, позже стал епископом Кесарии. Апостол Кифа был епископом в Колофоне. Апостол Тихик был учеником и спутником святого апостола Павла. Сменил апостола Сосфена на Колофонской кафедре. Апостол Епафродит – один из ближайших сподвижников святого апостола Павла – был епископом Адриаки Фракийской. Апостол Кесарь проповедовал и был епископом Диррахии – области в Средней Греции. Вместе с ними церковь упоминает и апостола Онисифора.

Мученица Анфиса Римская была супругой чиновника в Риме. Она была искренней християнкой и горячо верила в Бога. Но однажды знакомая – жена начальника города – посоветовала Анфисе принять веру ариев, отрицавших единство Бога-отца и сына. Анфиса отказалась, за что ее обвинили в клевете, а затем сожгли на костре.

Народные приметы

Если в этот день снег, то снег будет и на Новый год.

Если день морозный и безветренный, то зима будет снежной и теплой.

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя давать обещания, не будучи уверенным, что сможешь их выполнить.

Нельзя резать домашнюю птицу.