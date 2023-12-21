Сегодня 21 декабря: какой праздник и день в истории

21 декабря – День Государственной службы занятости Украины. В этот день «родились» баскетбол и кроссворд. В 1937-м прошла премьера первого полнометражного мультфильма компании Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов». В 1988-м состоялся первый полет «Мрії». И в тот же день в небе над Шотландией террористы взорвали самолет американской авиакомпании «Pan American», погибли 270 человек. В 1991-м подписали Алма-Атинскую декларацию о создании СНГ.

Праздники и памятные даты 21 декабря

21 декабря в Украине – День Государственной службы занятости.

Западные христиане отмечают Голубое Рождество (или Самую длинную ночь). Это день предпразднества Рождества, когда проводят церковную службу, чествуя людей, потерявших близких и переживающих горе.

Также в мире: День рождения кроссворда, День рождения баскетбола, День фонарика, День короткого рассказа, День «Не застилай кровать», День жареных креветок, День арманьяка и День глупостей.

21 декабря в истории

21 декабря 1891 года состоялась первая в мире игра в баскетбол. Ее придумал преподаватель колледжа Молодежной христианской ассоциации из Спрингфилда Джеймс Нейсмит.

В этот день он привязал две корзины из-под персиков к поручням балкона спортивного зала, а затем разделил своих студентов на две команды и предложил им бросать мячи в корзины соперников. Выигрывал тот, кто забросит больше всего за отведенное время. Позже изобретатель баскетбола рассказывал, что идею позаимствовал в детской игре, в которую он с одноклассниками играл еще в школьные годы – «duck-on-a-rock» («Утка на камне»). В той игре не было корзин и мячей – их заменяли камни. Маленьким камнем нужно было попасть точно в вершину большого камня. Конечно, первоначальный замысел Нейсмита существенно отличался от современного баскетбола. Игра не предполагала возможности ведения мяча, его можно было только перебрасывать друг другу, при этом игроки не перемещались. После каждого точного броска одному из игроков приходилось ставить лестницу и доставать мяч, ведь корзина была с дном. Это все доработали в процессе, ведь игра постепенно приобретала популярность. Главная же идея Нейсмита осталась неизменной – привлечь к игре наибольшее количество учащихся одновременно. Первые правила баскетбола (из 13 пунктов) также сочинил его создатель. Джеймс Нейсмит присутствовал на Олимпийских играх 1936 года, когда придуманный им вид спорта впервые включили в олимпийскую программу.

21 декабря 1913 года в воскресном номере газеты «New York World» напечатали первый современный кроссворд. Создал его редактор газеты Артур Винн. Подробнее.

21 декабря 1937 года состоялась премьера первого полнометражного мультфильма компании Уолта Диснея – «Белоснежка и семь гномов».

Когда Дисней планировал этот анимационный фильм, он рассчитывал на бюджет около 250 тысяч долларов. Но процесс создания Белоснежки оказался гораздо сложнее, продолжительнее и дороже. Подробнее.

21 декабря 1988 года состоялся первый полет «Мрії». Точнее – опытного образца этого легендарного самолета-великана. Уже в следующем, 1989 году, украинский самолет установил 106 мировых рекордов и рекордов для самолетов своего класса. Подробнее.

21 декабря 1988 года произошел теракт на борту самолета «Боинг-747» американской авиакомпании «Pan American». Он случился во время полета над шотландским городом Локерби. Все пассажиры и экипаж (259 человек) погибли. Также 11 погибших было и на земле, ведь обломки самолета упали на жилые дома.

Самолет выполнял рейс Франкфурт-на-Майне – Лондон – Нью-Йорк – Детройт. Во время смертельного перелета он держал курс из Лондона в Нью-Йорк. Взрыв произошел в отсеке с багажом. После этого носовая часть вместе с кабиной пилотов оторвалась от фюзеляжа. Основная часть самолета падала, разлетаясь на обломки. На месте падения центральной секции с горючим произошел взрыв, уничтоживший несколько домов. Еще один большой обломок разрушил здание в 800 метрах от эпицентра взрыва.

В дальнейшем следствие установило, что именно взорвалось: остатки взрывчатого вещества и приведшего его в действие устройства нашли на месте катастрофы. Как выяснилось, устройство находилось в чемодане, который следовал без пассажира с Мальты на рейсе во Франкфурт-на-Майне. Затем его перегрузили на рейс в Нью-Йорк. По крупицам разбирая обломки, следователи обнаружили кусочек зеленого пластика – часть взрывного устройства бомбы. А специалисты швейцарской компании «Meister & Bollier» — производителя электроники — узнали в обломке часть таймера, который производили по заказу ливийской разведки. Параллельно специалисты устанавливали историю других вещей, которые были в том же чемодане, что и бомба. Они выяснили, что эти вещи купили в небольшом магазине на Мальте. И уже владелец магазина среди предложенных следователями фото сотрудников ливийской разведки узнал покупателя. Им оказался глава службы безопасности авиакомпании «Libyan Arab Airlines» (а на самом деле – разведчик) Абдель Бассет Али аль-Меграхи. Весь этот клубок следователи распутали за три года, и 13 ноября 1991-го предъявили обвинения против двух граждан Ливии — аль-Меграхи и Ламина Халифа Фимаха, которого считали пособником.

Конечно, Ливия не согласилась сначала выдать своих разведчиков. Тогда Совбез ООН ввел санкции против страны. И только в 1999 году после длительных переговоров ливийский диктатор Муаммар Каддафи выдал своих граждан – при условии, что суд состоится в нейтральной стране. Такой страной стали Нидерланды. В 2001-м аль-Меграхи приговорили к пожизненному лишению свободы. Другого подозреваемого сочли невиновным. Организатор взрыва находился в тюрьме в Шотландии, но в 2009-м его освободили в связи со смертельной болезнью – раком простаты. От него преступник и умер в 2012-м. А в 2003 году Ливия признала ответственность своих официальных лиц за взрыв рейса «Pan American» и выплатила по 10 млн долларов семье каждого из погибших – в обмен на полное снятие экономических санкций. На этом история могла бы закончиться. Но следствие еще продолжалось, и в 2020 году США (граждане которых также были на этом рейсе) выдвинули новые обвинения – человеку, которого считают виновным в изготовлении бомбы. Это также бывший сотрудник спецслужб из Ливии Абу Агила Мохаммад Масуд Хейр аль-Марими. В декабре 2022 года его заключили под стражу (до сих пор не известно, как именно его экстрадировали в США). Сейчас обвиняемого судят. Он своей вины не признает.

21 декабря 1991 года руководители Украины, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Беларуси подписали в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате декларацию о создании СНГ.

Этот документ закрепил результаты договоренностей, достигнутых главами Украины, Беларуси и РФ в Беловежской пуще 8 декабря 1991 года. А также расширил круг участников договора. Государства-участники декларации гарантировали выполнение международных обязательств, взятых по договорам и соглашениям СССР. А также договаривались о дальнейшем взаимодействии – на основе равноправия. Отдельно зафиксировали необходимость сохранения командования военно-стратегическими силами и единого контроля над ядерным оружием. Украина, хотя и является одной из стран-учредительниц СНГ, так никогда и не подписала и не ратифицировала устав этой организации. Так что юридически – никогда не была членом СНГ. В 2018 году наша страна прекратила участие в уставных органах СНГ (из-за российского вторжения в Крым и Донбасс). Также Украина в процессе европейской интеграции методично денонсирует различные соглашения, заключенные в рамках СНГ. При этом сама Алма-Атинская декларация в нашей стране до сих пор действует, в чем можно убедиться на сайте Верховной Рады.

21 декабря 1991 года независимость Украины признали Азербайджан и Сьерра-Леоне.

Церковный праздник 21 декабря

21 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память мученицы Юлиании и с ней 500 мужей и 130 женщин, в Никомедии пострадавших. Святая мученица Юлиания была дочерью язычника. В девять лет девочку обручили с Елевсием. Постепенно Юлиания поверила в Христа и приняла тайное крещение. Когда приблизилось время свадьбы, она решительно отказалась от замужества. Отец сначала уговаривал ее, а потом избил. А дальше отдал дочь на суд бывшему жениху Елевсию – епарху города. Елевсий уговаривал девушку выйти за него замуж, обещая не принуждать ее к изменению веры. Однако она отказалась и предпочла принять мучения. Юлианию долго и жестоко пытали, но она после каждой пытки получала от Бога исцеление и новые силы. Пытки происходили при большом количестве людей, из которых 500 мужчин и 130 женщин поверили в Христа, увидев происходящие чудеса. Всех новых христиан обезглавили. В конце концов Елевсий приговорил к смертной казни и Юлианию, ей отсекли голову в 304 году.

Народные приметы

Если 21 декабря красный рассвет – будет метель.

Какая погода 21 декабря, таким будет и сентябрь следующего года.

Если не на земле много снега, следующий год будет урожайным.

Что нельзя делать 21 декабря

Нельзя поднимать вещи и деньги с земли.

Нельзя подслушивать и подсматривать.

Нельзя давать никаких обещаний.