Сегодня 8 декабря: какой праздник и день в истории

8 декабря – по церковному календарю память священномучеников Климента и Петра. В этот день создали общество «Просвита» и «похоронили» СССР.

Праздники и памятные даты 8 декабря

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают. Также нет значительных международных и всемирных мероприятий.

8 декабря в истории

8 декабря 1868 года во Львове основали общество «Просвита». Его основателями стали 65 человек, из которых 64 были жителями Львова. На собрании, во время которого основали «Просвиту», председательствовал Анатолий Вахнянин. Он отметил, что целью создания общества является возвращение к идеям, задекларированным Главной Руской Радой в 1948 году, то есть — единству украинского народа от Карпат по Кубани и его отдельности от польского и русского народов. Такая постановка вопроса в то время была очень актуальна, ведь на Галичине набирали силу течения польских колонизаторов и так называемых «галицких москвофилов».

Идею, ради которой создали «Просвиту» кратко сформулировал на первом же собрании студент Андрей Сичинский: «Каждый народ, желающий добиться самостоятельности, должен прежде всего заботиться о том, чтобы низшие слои общества, народные массы поднялись к той степени просвещения, чтобы эта народная масса услышала себя членом народного организма, почувствовала свое мещанское и национальное достоинство и потребовала существования нации как отдельной народной индивидуальности, потому что никто другой, а масса народа является основанием всего».

С этой идеей – развития украинской государственности через просвещение народа и осознание им своей национальной идентичности – «Просвита» просуществовала все бурные времена распада империй, войн, советской оккупации, эмиграции и т.д. Во времена независимости Украины общество называется Всеукраинское общество «Просвита» имени Тараса Шевченко. Эта общественная организация с выдающейся историей ведет деятельность как в Украине, так и в центрах диаспоры.

8 декабря 1980 года был убит сверхпопулярный музыкант и композитор, один из основателей группы The Beatles Джон Леннон. Музыканта застрелил четырьмя выстрелами в спину Марк Дэвид Чепмен. Это произошло у дома Леннона в Нью-Йорке. Несколькими часами раньше при выходе из дома Леннон пообщался с Чепменом и оставил ему автограф на альбоме Double Fantasy. В этот момент фотограф Пол Гореш сфотографировал музыканта с его якобы фанатом и пообещал сделать для Чепмена копию фотографий. Тот остался у дома Леннона будто бы ждать фотографий. В 22:50, когда Леннон и его жена Йоко Оно возвращались домой из студии, Чепмен прокричал в спину Леннону: «Эй, мистер Леннон!» — и несколько раз выстрелил в музыканта. После этого убийца сел посреди улицы и начал читать книгу Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Джон Леннон скончался от кровопотери в больнице. Чепмена, объяснившего убийство «желанием прославиться», признали вменяемым и приговорили к пожизненному заключению. Он до сих пор в тюрьме – раз в два года подает прошение о помиловании. Но всегда получает отказ. Категорически против освобождения убийцы выступает вдова Леннона. Йоко Оно подчеркивает, что не будет чувствовать себя в безопасности, если Чепмена выпустят на свободу.

8 декабря 1991 года главы республик, числившихся основателями СССР (РФ, Украины и Беларуси) Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич в Беловежской пуще подписали соглашение, прекратившее существование СССР. Одновременно, чтобы «смягчить процесс развода» формально создали СНГ. Постепенно новая форма «содружества» продемонстрировала свою нежизнеспособность. Соглашение, которое подписали в Беловежской пуще, в частности содержало следующие формулировки: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование»; «стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества».

Украина к моменту официальной ликвидации СССР уже провела Всеукраинский референдум, на котором абсолютное большинство населения поддержало независимость. Также независимость Украины уже признали ряд государств мира — в том числе РФ.

Церковный праздник 8 декабря

8 декабря христиане чтят память священномучеников Климента, папы Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.

Климент, ставший папой Римским, начинал свою жизнь язычником. Он родился в начале I века в богатой и знатной римской семье, но с детства был разлучен с родителями. Впрочем, его воспитывали тоже богачи, он получил прекрасное образование и был приближен к императорскому двору. В тот момент Рима достигли известия о Христе и его учении. Климент, который уже не видел смысла в придворной жизни и искал истину, был крайне заинтересован. Он оставил Рим и отправился в земли, где проповедовали апостолы – ученики Христа. В Александрии Климент встретил апостола Варнаву, в Палестине – слушал проповеди Петра. Он стал учеником и постоянным спутником апостола Петра, и именно Петр рукоположил Климента в епископы Рима.

Климент занимал эту кафедру почти 10 лет – с 92 по 101. Однако язычники донесли на Климента императору Траяну, обвинив епископа в том, что он хулит языческих богов. Император изгнал святого Климента из столицы, отправив его в Крым – в инкерманские каменоломни. Там Климент встретил осужденных на тяжкий труд христиан. Они работали в каменоломнях без воды. Молитвами святого Климента открылся родник. Постепенно все больше людей обращалось к Клименту, слушая его проповеди. Впоследствии в каменоломнях вырубили храм, где он служил. Информация об этом дошла до Траяна. Возмущенный император приказал утопить Климента. Священномученика бросили в море с якорем на шее.

Священномученик Петр, архиепископ Александрийский, в 300 году вступил в управление Александрийской Церковью. Изгнан из города во время преследования христиан при императорах Диоклетиане и Максимиане. Однако после скитаний Петр вернулся в Александрию, чтобы возглавить церковь. Он тайно посещал заключенных христиан и проповедовал. Наконец, по приказу императора Максимиана, святителя схватили и приговорили к смертной казни. Множество людей собралось у входа в его темницу, возмущаясь таким решением императора. Чтобы избежать кровопролития, Петр предложил властям разобрать заднюю стену тюрьмы – чтобы его смогли тайно от народа вывести в казнь. Темной ночью святой Петр сам вышел навстречу палачам, которые вывели его за городские стены и обезглавили на том месте, где когда-то казнили святого апостола Марка.

Народные приметы

Если 8 декабря тепло, то летом будет холодно.

Если идет снег, то лето будет дождливым.

Что нельзя делать 8 декабря

Нельзя жаловаться на мороз – если перетерпеть и не жаловаться весь день, то мороз наделит крепким здоровьем.

Нельзя начинать никаких дел после завтрака. Все нужно делать натощак.