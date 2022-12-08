Сьогодні 8 грудня: яке свято та день в історії

8 грудня – за церковним календарем пам’ять священномучеників Климента та Петра. Цього дня створили товариство “Просвіта” та “поховали” СРСР.

Свята та пам’ятні дати 8 грудня

Державні свята та пам’ятні дати України цього дня не відзначають. Також немає значних міжнародних та всесвітніх заходів.

8 грудня в історії

8 грудня 1868 року у Львові заснували товариство “Просвіта”. Його засновниками стали 65 осіб, з яких 64 були мешканцями Львова. На зборах, під час яких заснували “Просвіту”, головував Анатоль Вахнянин. Він зазначив, що метою створення суспільства є повернення до ідей, задекларованих Головною Руською Радою в 1948 році, тобто єдності українського народу від Карпат по Кубані та його окремості від польського та російського народів. Така постановка питання на той час була дуже актуальною, адже на Галичині набирали сили течії польських колонізаторів і так званих “галицьких москвофілів”.

Ідею, заради якої створили “Просвіту”, коротко сформулював на перших же зборах студент Андрій Січинський: “Кожен народ, який бажає домогтися самостійності, повинен перш за все дбати про те, щоб нижчі верстви суспільства, народні маси піднялися до того ступеня освіти, щоб ця народна маса почула себе членом народного організму, відчула свою міщанську та національну гідність і зажадала існування нації як окремої народної індивідуальності, бо ніхто інший, а маса народу є основою всього”.

З цією ідеєю – розвитку української державності через просвітництво народу та усвідомлення ним своєї національної ідентичності – “Просвіта” проіснувала всі бурхливі часи розпаду імперій, воєн, радянської окупації, еміграції тощо. За часів незалежності України товариство називається Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка. Ця громадська організація з визначною історією веде діяльність як в Україні, так і в центрах діаспори.

8 грудня 1980 року був убитий надпопулярний музикант і композитор, один із засновників гурту The Beatles Джон Леннон. Музиканта застрелив чотирма пострілами у спину Марк Девід Чепмен. Це сталося біля будинку Леннона у Нью-Йорку. Декількома годинами раніше при виході з дому Леннон поспілкувався з Чепменом і залишив йому автограф на альбомі Double Fantasy. У цей момент фотограф Пол Гореш сфотографував музиканта з його нібито фанатом та пообіцяв зробити для Чепмена копію фотографій. Той залишився біля будинку Леннона ніби чекати на фотографії. О 22:50, коли Леннон та його дружина Йоко Оно поверталися додому зі студії, Чепмен прокричав у спину Леннону: “Гей, містере Ленноне!” – і кілька разів вистрілив у музиканта. Після цього вбивця сів посеред вулиці й почав читати книгу Селінджера “Ловець у житі”.

Джон Леннон помер від крововтрати в лікарні. Чепмена, який пояснив вбивство “бажанням прославитися”, визнали осудним і засудили до довічного ув’язнення. Він досі в тюрмі – раз на два роки подає прохання про помилування. Але завжди отримує відмову. Категорично проти звільнення вбивці виступає вдова Леннона. Йоко Оно підкреслює, що не почуватиметься у безпеці, якщо Чепмена випустять на волю.

8 грудня 1991 року глави республік, які вважалися засновницями СРСР (РФ, України та Білорусі) Борис Єльцин, Леонід Кравчук та Станіслав Шушкевич у Біловезькій пущі підписали угоду, яка припинила існування СРСР. Одночасно, щоб “пом’якшити процес розлучення”, формально створили СНД. Поступово нова форма “співдружності” продемонструвала свою нежиттєздатність. Угода, яку підписали в Біловезькій пущі, зокрема містила такі формулювання: “Союз РСР як суб’єкт міжнародного права та геополітична реальність припиняє своє існування”; “сторони визнають та поважають територіальну цілісність одна одної та недоторканність існуючих кордонів у рамках співдружності”.

Україна на момент офіційної ліквідації СРСР уже провела Всеукраїнський референдум, на якому абсолютна більшість населення підтримала незалежність. Також незалежність України вже визнала низка держав світу – зокрема, РФ.

Церковне свято 8 грудня

8 грудня християни вшановують пам’ять священномучеників Климента, папи Римського, та Петра, архієпископа Олександрійського.

Климент, який став папою Римським, починав своє життя язичником. Він народився на початку I століття в багатій та знатній римській родині, але з дитинства був розлучений з батьками. Втім, його виховували також багатії, він здобув чудову освіту та був наближений до імператорського двору. У той момент Риму досягли звістки про Христа та його вчення. Климент, який уже не бачив сенсу у придворному житті та шукав істину, був вкрай зацікавлений. Він залишив Рим і вирушив у землі, де проповідували апостоли – учні Христа. В Олександрії Климент зустрів апостола Варнаву, у Палестині – слухав проповіді Петра. Він став учнем і постійним супутником апостола Петра, й саме Петро висвятив Климента в єпископи Риму.

Климент займав цю катедру майже 10 років – з 92 по 101. Однак язичники донесли на Климента імператору Траяну, звинувативши єпископа в тому, що він хулить язичницьких богів. Імператор вигнав святого Климента зі столиці, відправивши його до Криму – до інкерманських каменоломень. Там Климент зустрів засуджених на тяжку працю християн. Вони працювали у каменоломнях без води. Молитвами святого Климента відкрилося джерело. Поступово все більше людей зверталося до Климента, слухаючи його проповіді. Згодом у каменоломнях вирубали храм, де він служив. Інформація про це дійшла до Траяна. Обурений імператор наказав утопити Климента. Священномученика кинули в море з якорем на шиї.

Священномученик Петро , ​​архієпископ Олександрійський, у 300 році вступив в управління Олександрійською Церквою. Вигнаний із міста під час переслідування християн при імператорах Діоклетіані та Максиміані. Однак після поневірянь Петро повернувся до Олександрії, щоб очолити церкву. Він таємно відвідував ув’язнених християн та проповідував. Нарешті, за наказом імператора Максиміана, святителя схопили та засудили до страти. Безліч людей зібралося біля входу до його в’язниці, обурюючись таким рішенням імператора. Щоб уникнути кровопролиття, Петро запропонував владі розібрати задню стіну в’язниці – щоб його змогли таємно від народу вивести до місця страти. Темної ночі святий Петро сам вийшов назустріч катам, які вивели його за міські стіни та обезголовили на тому місці, де колись стратили святого апостола Марка.

Народні прикмети

Якщо 8 грудня буде тепло, то влітку буде холодно.

Якщо йтиме сніг, то літо буде дощовим.

Що не можна робити 8 грудня

Не можна скаржитися на мороз – якщо перетерпіти та не скаржитися весь день, то мороз наділить здоров’ям.

Не можна розпочинати жодних справ після сніданку. Все треба робити натщесерце.