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Автор плану відновлення Харкова створить меморіал королеви Єлизавети II 📷

Культура 16:10   24.06.2025
Оксана Горун
Автор плану відновлення Харкова створить меморіал королеви Єлизавети II 📷 Ілюстрація: FOSTER + PARTNERS

Проєкт бюро лорда Нормана Фостера, який працює над архітектурним майбутнім Харкова, переміг на конкурсі для створення національного меморіалу королеви Великої Британії Єлизавети II.

Проєкт включатиме міст із балюстрадою зі скла, натхненням для якого стала тіара покійної королеви. Подробиці повідомляє Бі-Бі-Сі.

Меморіал створять у парку Сент-Джеймс у центрі Лондона.

“Ми поважаємо біорізноманіття та природу цієї частини парку, яка сповнена дикої природи”, – сказав лорд Фостер у коментарі Бі-Бі-Сі.

Він зазначив, що обраний дизайн – багатогранний. Меморіал буде присвячений не лише королеві, а і її чоловікові принцу Філіппу, герцогу Единбурзькому. Їхню спільну статую розмістять у парку як і окрему велику кінну статую королеви.

меморіал королеви Єлизавети у Лондоні
Ілюстрація: FOSTER + PARTNERS

“Ми показали їх разом, і, в певному сенсі, була ця нероздільна якість, яку ми прагнули передати”, – сказав Фостер.

Голова меморіального комітету та колишній особистий секретар Єлизавети II лорд Роберт Жанврін пояснив, що дизайн, який переміг на конкурсі, вибрали з п’яти концепцій. Він являє собою баланс “традиційних елементів та сучасних елементів, неформальних та офіційних”. Жанврін зазначив: вважає, королева була б рада, що меморіал розмістять у парку Сент-Джеймс, який видно з Букінгемського палацу.

“Я думаю, що це місце їй сподобалося б. З кімнати, де вона часто сиділа, можна побачити міст”, – сказав колишній секретар покійної королеви.

На його думку, Єлизавета схвалила б запропонований Норманом Фостером новий міст через ставок з укріпленою скляною балюстрадою, що нагадує тіару, яку вона носила в день свого весілля у 1947 році.

меморіал королеви Єлизавети у Лондоні
Ілюстрація: FOSTER + PARTNERS

“Міст легкий. Його можна пустити Темзою, його можна встановити за ніч. Старий міст можна прибрати. Він напівпрозорий, дуже легкий штрих у ландшафті”, – прокоментував лорд Фостер.

Дату, коли меморіал планують відкрити, ще не визначили. Бюджет, передбачений для робіт, становить від 23 до 46 мільйонів фунтів стерлінгів. Остаточний вигляд статуй залежатиме від скульптора, якого ще не призначили.

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Нагадаємо, у 2022 році британський архітектор і дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Роберт Фостер дав згоду брати участь у відновленні Харкова після війни. Його бюро долучилося до розробки нового генплану міста. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що генплан відновлення Харкова створюють виключно за гроші родини Фостера – кошти з міського бюджету на його роботу не витрачають. Напрацювання архітектора презентували у 2023 році.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 16:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт бюро лорда Нормана Фостера, який працює над архітектурним майбутнім Харкова, переміг на конкурсі для створення національного меморіалу королеви Великої Британії Єлизавети II".