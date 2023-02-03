Терехов – про майбутнє Харкова без заводів та з культовим районом “Барабашово”

Мер Харкова Ігор Терехов разом із архітектором Норманом Фостером презентували план майбутнього перетворення міста після війни.

Презентація відбулася у Харкові 3 лютого, передає кореспондент МГ “Об’єктив”. Фостер брав участь у ній відеозв’язком. Ігор Терехов зупинився на ключових моментах розробленої концепції, повідомивши, що зараз створюють 3D модель Харкова, яку надалі використовуватимуть для презентацій.

“Це дозволить отримати віртуальну та фізичну модель міста з точними розмірами, формами, зовнішнім виглядом об’єктів та іншими докладними характеристиками для подальшої презентації нових проєктів забудови та реконструкції житлового фонду”, – сказав Терехов.

Розповідаючи про майбутнє перетворення Харкова, він повідомив про плани щодо транспортної інфраструктури, перетворення території старих радянських заводів та ринку “Барабашово”, який суттєво постраждав від обстрілів і пожежі, а також відновлення житлового фонду. Зокрема, Терехов запевнив, що історичний центр Харкова при реконструкції не постраждає.

“Центр міста – це душа Харкова. Буде відновлено з повагою до свого минулого. Цьому району буде надано нове життя завдяки новій знаковій архітектурній пам’ятці в існуючій будівлі”, – сказав Терехов, згодом уточнивши, що мова йде про будівлю ХОВА.

Також максимально зберегти розраховують і житлові будинки в інших районах міста, які постраждали від обстрілів.

“Маємо намір модернізувати постраждалу забудову за принципом – “не забуваючи про минуле”. Все, що зможемо, збережемо”, – сказав мер. При цьому наголосивши, що планується й будівництво нових “автономних та динамічних районів з новими житловими комплексами середньої поверховості”.

“Радянські багатоповерхові будинки, що становлять 80% житлового фонду міста будуть модернізовані за рахунок покращення ізоляції для підвищення енергоефективності, модернізації модульних надбудов для збільшення площі. Модернізація вертикальної циркуляції активного виробництва відновлюваної енергії на рівні кварталу. Реконструкція житла просуватиметься замкнутим циклом з використання місцевої промисловості та переробкою сміття”, – пояснив Терехов.

Перетворення чекають і на територію старих промислових підприємств Харкова – для початку на прикладі кількох заводів.

“Для перетворення застарілої промисловості Харкова будуть розроблені проєкти з перепрофілювання двох заводів – вони можуть бути перетворені на культурні центри, пам’ятники, екологічно чисті підприємства чи підприємства змішаного використання”, – проанонсував міський голова.

Серед заводів, про перетворення яких може йтися, він назвав “Серп і молот” і ХАЗ.

“Ми зараз розглядаємо “Серп та молот”. Дивимося, що там, яка буде зона забудови, щоб відпрацювати. Другий завод – розглядали авіазавод, це державна власність, нам потрібно буде провести раунди переговорів, як держава зараз бачить цей завод, чи буде відновлено виробництво літаків, відповідно прийматимемо рішення”, – уточнив Терехов.

Нове життя, згідно з концепцією, чекає і на територію ринку “Барабашово”.

“Частина ринку “Барабашово” буде перетворена на новий культовий революційний район змішаного використання, присвячений просуванню наукових та технологічних інновацій. Цей перспективний проєкт поєднає інноваційний потенціал наукових парків із підходами до створення мікрорайонів”, – пояснив мер.

Він уточнив, що при цьому місця для роботи підприємців збережуть.

“Барабашово” ринок буде частково перебудовано, там буде збережено торгові місця, але вони будуть якісно іншого рівня. Підприємці будуть із роботою, але там з’явиться науковий парк”, – сказав Терехов.

Він також повторив тези, що вже звучали, про екологічну спрямованість проєктів відновлення Харкова. Зокрема, увагу обіцяють приділити розвитку електротранспорту, облаштуванню пішохідних зон, велодоріжок та “використання за призначенням” річок.

“У Харкові є чотири річки різної ширини та різних напрямків. Завдяки реконструкції трьох обраних річкових ділянок у місті Харкові місто отримує стратегію перетворення своїх річок на високоякісні громадські русла, які слугуватимуть екологічними коридорами, просуваючи стратегію пішохідного та велосипедного руху в місті. Буде відновлено першорядне значення міських річок як комунікацій та природних артерій”, – запевнив Терехов.

Також у планах – розробка траси, яка стане внутрішнім кільцем Харкова та буде відводити транзитні потоки з центру міста для його розвантаження; будівництво багаторівневих розв’язок та паркінгів.

“Цього року надаємо наші нові пропозиції харків’янам для їхнього обговорення”, – підсумував Терехов.