Терехов: У Генплані Харкова проектують те, чого не було ніде в Україні
Генеральний план Харкова буде спрямований на створення нової економічної моделі розвитку, заявив міський голова Ігор Терехов.
Харків має стати самодостатнім містом, у якому людям хотілося б жити та працювати, зазначив мер. Саме на це спрямовані зусилля розробників плану на чолі з британським архітектором Норманом Фостером.
«Це не просто намальована архітектура. Генеральний план – це дорожня карта для наших майбутніх поколінь. Там приділена велика увага економіці, яка є фундаментом розвитку всіх сфер життєдіяльності. Ми проєктуємо те, чого ніколи не було в жодному місті України. Це буде покроковий план дій, до створення якого залучені найбільші економісти Оксфорда та Гарварда. Під це приходитимуть інвестиції», – розповів Ігор Терехов.
За словами мера, у місті планується будувати індустріальні та наукові парки.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2023 в 16:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генеральний план Харкова буде спрямований на створення нової економічної моделі розвитку, заявив міський голова Ігор Терехов.".