Терехов: В Генплане Харькова проектируют то, чего не было нигде в Украине
Генеральный план Харькова будет направлен на создание новой экономической модели развития, заявил городской голова Игорь Терехов.
Харьков должен стать самодостаточным городом, в котором людям хотелось бы жить и работать, отметил мэр. На это направлены усилия разработчиков плана во главе с британским архитектором Норманом Фостером.
«Это не просто нарисованная архитектура. Генеральный план – это дорожная карта для наших будущих поколений. Там большое внимание уделяется экономике, которая является фундаментом развития всех сфер жизнедеятельности. Мы проектируем то, чего никогда не было ни в одном городе Украины. Это будет пошаговый план действий, к созданию которого привлечены крупнейшие экономисты Оксфорда и Гарварда. Под это будут приходить инвестиции», – рассказал Игорь Терехов.
По словам мэра, в городе планируется строительство индустриальных и научных парков.
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 16:47;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генеральный план Харькова будет направлен на создание новой экономической модели развития, заявил городской голова Игорь Терехов.".