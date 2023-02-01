Терехов: В Генплане Харькова проектируют то, чего не было нигде в Украине

Генеральный план Харькова будет направлен на создание новой экономической модели развития, заявил городской голова Игорь Терехов.

Харьков должен стать самодостаточным городом, в котором людям хотелось бы жить и работать, отметил мэр. На это направлены усилия разработчиков плана во главе с британским архитектором Норманом Фостером.

«Это не просто нарисованная архитектура. Генеральный план – это дорожная карта для наших будущих поколений. Там большое внимание уделяется экономике, которая является фундаментом развития всех сфер жизнедеятельности. Мы проектируем то, чего никогда не было ни в одном городе Украины. Это будет пошаговый план действий, к созданию которого привлечены крупнейшие экономисты Оксфорда и Гарварда. Под это будут приходить инвестиции», – рассказал Игорь Терехов.

По словам мэра, в городе планируется строительство индустриальных и научных парков.