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Терехов: В Генплане Харькова проектируют то, чего не было нигде в Украине

Общество 16:47   01.02.2023
Оксана Якушко
Терехов: В Генплане Харькова проектируют то, чего не было нигде в Украине

Генеральный план Харькова будет направлен на создание новой экономической модели развития, заявил городской голова Игорь Терехов.

Харьков должен стать самодостаточным городом, в котором людям хотелось бы жить и работать, отметил мэр. На это направлены усилия разработчиков плана во главе с британским архитектором Норманом Фостером.

«Это не просто нарисованная архитектура. Генеральный план – это дорожная карта для наших будущих поколений. Там большое внимание уделяется экономике, которая является фундаментом развития всех сфер жизнедеятельности. Мы проектируем то, чего никогда не было ни в одном городе Украины. Это будет пошаговый план действий, к созданию которого привлечены крупнейшие экономисты Оксфорда и Гарварда. Под это будут приходить инвестиции», – рассказал Игорь Терехов.

По словам мэра, в городе планируется строительство индустриальных и научных парков.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 февраля 2023 в 16:47;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генеральный план Харькова будет направлен на создание новой экономической модели развития, заявил городской голова Игорь Терехов.".