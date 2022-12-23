Терехов рассказал, за какие деньги Фостер разрабатывает новый генплан Харькова

Новый генеральный план восстановления Харькова после войны создается исключительно за деньги семьи британского архитектора Нормана Фостера и ни одной бюджетной копейки на него не потрачено, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в новом интервью.

«Сегодня мы ни одной копеечки бюджетных средств не затратили. Это мощный человечище. Который понимает, что во время войны у нас есть другие заботы, куда тратить деньги. Поэтому за счет своих средств он делает генеральный план. Сегодня мы говорим уже с банками, с европейскими банками. Сегодня мы говорим с различными донатами. Конечно, мы будем финансировать. Частично из городского бюджета. Потому что нам потом нужно будет узаконить этот план. Но это не будут глобальные какие-то суммы», — рассказал Терехов.

Также он заверил, что когда работа над генпланом будет закончена, его вынесут на обсуждение горожан.

«Да, будет представлен. Сегодня идет титаническая работа бюро лорда Фостера, наших харьковских архитекторов, украинских архитекторов, испанских архитекторов, немецких архитекторов. Потому что собрали пул самых лучших архитекторов. Кроме того, подключены ведущие экономисты Оксфорда, Гарварда», — сказал он.

Терехов напомнил, что в основе нового генплана лежит экономическая составляющая, и в нем предусмотрены зеленые зоны в комплексе с жилыми микрорайонами, наиболее высокие здания в которых будут иметь 6-7 этажей. Также мэр упомянул запланированный научный парк на месте разрушенной вражескими обстрелами части рынка «Барабашово».

«Из старых зданий, которые сегодня, к сожалению, наш враг разрушил, мы можем без отселения, это совершенно новый метод, реконструировать совершенно новые дома европейского типа, европейского класса. Дом, который был и который стал — это небо и земля, будем говорить», — добавил Терехов.