Восстановление Харькова: участие Нормана Фостера пугает местных архитекторов

Не все харьковские архитекторы «в восторге» от идеи мэрии привлечь к процессу послевоенного восстановления города американского архитектора Нормана Фостера. Опасаются застройки небоскребами и утраты архитектурных памятников, а также того, что мнение общественности не учтут.

Мнения харьковских архитекторов об участии знаменитого коллеги в возрождении Харькова опубликовал харьковский онлайн-журнал «Люк». В основном специалистов в появлении Фостера беспокоят два аспекта: то, что он создает небоскребы и другие строения из стекла и металла, не характерные для Харькова; а также — что с жителями Харькова о грядущих преобразованиях вряд ли посоветуются. О том, что «фантазии о Фостере» пугают заявила историк архитектуры Евгения Губкина.

«100% нам придется бороться за исторические памятники и не давать между ними делать застройку, — считает архитектор и историк архитектуры Евгения Губкина. — Это уже началось: то, что говорит Терехов, все эти фантазии о Фостере и о том, что он будет бекетовское наследие брать как свое «inspiration», очень пугает. Это полное незнание города и самое ужасное — незнание города городской администрацией. При всем уважении ко всему, что делают коммунальщики в Харькове и как они героически спасают инфраструктуру и коммунальные сети, нельзя о городе, который имеет столько архитекторов и такую архитектурную школу, говорить такой бред. Мы должны обезопасить себя и требовать детального планирования исторической застройки города — то есть это о плане города».

Коллеги Губкиной мягче в высказываниях, однако тоже обеспокоены возможной «небоскребизацией» Харькова.

«Людям нужно понять, что Норман Фостер (при всей важности его опыта) в этом контексте просто мем. Объясняя анекдоты, чувствую себя странно, но вот в чем соль: среди известных работ британского архитектора — небоскребы, а не развитие городов, поэтому заявления о городе будущего с Фостером отсылают к карикатурному образу соседства стеклянных небоскребов, — считает архитектор Богдан Волынский, основатель и преподаватель Детской архитектурной школы в Харькове. — Урбанизм в XXI веке предполагает стратегии вместо конкретных планов, конкурсы и участие жителей в обсуждениях, а не видение от «маэстро». Это о содержании, а не о форме».

Старшие коллеги архитекторов не настолько однозначны в оценках. Так, архитектор Сергей Ильченко, соучредитель архитектурного бюро «Студия Ильченко» считает, что авторитет Нормана Фостера важен для Харькова.

«Мое отношение к сотрудничеству горсовета и Нормана Фостера нормальное. Его авторитет важен для изменения подходов в городском планировании. Так сложилось, что у нас нет института репутации и к специалистам в любой отрасли относятся как к обслуживанию. Это чертовски нерационально. Возможно, реализации фантазий власти или бизнеса могут смениться системным развитием современного города», — прокомментировал сооснователь архитектурного бюро «Студия Ильченко», отметив, что сотрудничество городской власти и Нормана Фостера может быть как успешным, так и нет.

Харьковский архитектор Олег Дроздов, прославившийся в последнее время проектом киевского Театра на Подоле, опасается, что харьковчане не смогут участвовать в процессе восстановления города.

«Есть опасения, что Фостер будет воплощать в восстановлении города то, что сам чувствует. Потому что из всех этих публичных заявлений пока ничего не ясно. Я не знаю, какие там цели, какой контракт, какие планы и все остальное. Также есть опасения, что произойдет какой-нибудь такой подарок, на который харьковчане не смогут никак влиять, участвовать в процессе восстановления города. Сейчас рождается большими темпами гражданское общество, но оно занято не воссозданиями, не достопримечательностями. Когда это общество вернется в город, он будет ждать, что станет частью этих преобразований. А превращения уже все будут. Вот то, что меня беспокоит больше всего. Это должен быть процесс, когда есть включенность», — считает основатель бюро Drozdov&Partners и соучредитель Харьковской школы архитектуры.