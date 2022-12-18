Відновлення Харкова: участь Нормана Фостера лякає місцевих архітекторів

Не всі харківські архітектори “в захваті” від ідеї мерії залучити до процесу повоєнного відновлення міста американського архітектора Нормана Фостера. Побоюються забудови хмарочосами та втрати архітектурних пам’яток, а також того, що думку громадськості не врахують.

Думки харківських архітекторів щодо участі знаменитого колеги у відродженні Харкова опублікував харківський онлайн-журнал “Люк” . Здебільшого фахівців у появі Фостера турбують два аспекти: те, що він створює хмарочоси та інші будови зі скла та металу, не характерні для Харкова; а також – що з жителями Харкова про майбутні перетворення навряд чи порадяться. Про те, що “фантазії про Фостера” лякають, заявила історик архітектури Євгенія Губкіна.

“100% нам доведеться виборювати історичні пам’ятки і не давати поміж ними робити забудову., – вважає архітекторка та історикиня архітектури Євгенія Губкіна. – Це вже почалося: те, що говорить Терехов, усі ці фантазії про Фостера і про те, що він буде бекетівську спадщину брати як свою “inspiration”, дуже лякає. Це повне незнання міста і найжахливіше — незнання міста міською адміністрацією. При всій повазі до всього, що роблять комунальники в Харкові і як вони героїчно рятують інфраструктуру і комунальні мережі, не можна про місто, яке має стільки архітекторів і таку архітектурну школу, казати таку маячню. Ми повинні себе убезпечити і вимагати детального планування історичної забудови міста — тобто це про план міста”.

Колеги Губкіної м’якші у висловлюваннях, проте теж стурбовані можливим “захмарочосенням” Харкова.

“Людям треба зрозуміти, що Норман Фостер (при всій поважності його досвіду) в цьому контексті є просто мемом. Пояснюючи анекдоти, почуваюсь дивно, але от в чому сіль: серед відомих робіт британського архітектора хмарочоси, а не розвиток міст, тому заяви про “місто майбутнього” із Фостером відсилають до карикатурного образу сусідства скляних хмарочосів, – вважає архітектор Богдан Волинський, засновник та викладач Дитячої архітектурної школи у Харкові. – Урбанізм в XXI сторіччі передбачає стратегії замість конкретних планів, конкурси і участь жителів в обговореннях, а не візію від “маестро”. Це про зміст, а не форму”.

Старші колеги архітекторів не є настільки однозначними в оцінках. Так, архітектор Сергій Ільченко, співзасновник архітектурного бюро “Студія Ільченко” вважає, що авторитет Нормана Фостера є важливим для Харкова.

“Моє ставлення до співпраці міськради та Нормана Фостера нормальне. Його авторитет є важливим для зміни підходів в міському плануванні. Так склалося, що ми не маємо інституції репутації і до спеціалістів в будь-якій галузі ставляться як до обслуги. Це в біса нераціонально. Можливо, реалізації фантазій влади або бізнесу можуть змінитися системною розбудовою сучасного міста“, – прокоментував співзасновник архітектурного бюро “Студія Ільченко”, зазначивши, що співпраця міської влади та Нормана Фостера може бути як успішною, так і ні.

Харківський архітектор Олег Дроздов, який останнім часом прославився проєктом київського Театру на Подолі, побоюється, що харків’яни не зможуть брати участь у процесі відновлення міста.

“Є побоювання, що Фостер буде втілювати у відновленні міста те, що сам відчуває. Тому що з усіх цих публічних заяв поки що нічого не зрозуміло. Я не знаю, які там цілі, який контракт, які плани і все інше. Також є побоювання, що відбудеться якийсь такий дарунок, на який харків’яни не зможуть ніяк впливати, брати участь у процесі відновлення міста. Зараз народжується великими темпами громадянське суспільство, але воно зайнято не відбудовами, не пам’ятками. Коли це суспільство повернеться у місто, воно буде чекати, що стане частиною цих перетворень. А перетворювання вже всі будуть. Оце те, що мене непокоїть більше всього. Це має бути процес, коли є включеність“, – вважає засновник бюро Drozdov&Partners та співзасновник Харківської школи архітектури.