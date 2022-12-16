Терехов і Фостер спланували, що буде біля ринку “Барабашова” після перемоги

Харківський міський голова Ігор Терехов вперше наживо зустрівся з архітектором Норманом Фостером, який спеціально приїхав в Україну для обговорення післявоєнного відновлення Харкова.

“Разом обговорили генеральний план міста та відбудову житлових районів, а також створення не просто наукового парку, а цілої наукової спільноти, справжнього наукового району. У ньому буде все – майданчик для розвитку стартапів, університети, житло, зелена зона, ринок – вся необхідна для комфортного життя та розвитку економіки інфраструктура”, – написав Терехов у Telegram.

Як повідомили у пресслужбі міськради, науковий парк із житловою забудовою планується після перемоги біля ринку “Барабашова”, частину якого було зруйновано російськими обстрілами.

На відміну від територій у районі Харківського авіазаводу та колишнього заводу “Серп і молот”, які також розглядалися як варіанти, ділянка в районі “Барабашова” має низку переваг: там сформована розвинена транспортна система, є можливість розширення територій, і поряд розташована природна зона, пише пресслужба із посиланням на слова Фостера.

“Там тече річка. Архітектори кажуть, що вона промислова, але її можна ревіталізувати та зробити там природний ландшафт. Це місце стане магнітом у цьому районі… Це буде район із щільною житловою забудовою, невисокою – максимум 6-7 поверхів, розділений на квартали, як у європейських містах, зелений, безпечний. Фокус буде спрямований на людину: як їй зручно ходити, де паркувати машину. На цей науковий парк приїжджатимуть дивитися туристи”, – зазначив британський архітектор.

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Фостер наголосив, що у плані післявоєнної відбудови Харкова врахують розвиток житлових районів, транспортної мережі, створення комфортної інфраструктури. Крім того, райони планують об’єднати зеленими зонами з велосипедними доріжками. За його словами, річки, що протікають на території міста, дозволяють це зробити.

Також архітектор заявив, що у Харкові необхідно зберегти культурну спадщину, модернізувати промисловий сектор, енергетичну інфраструктуру, створити місто майбутнього – місто нових технологій та інноваційних підходів.