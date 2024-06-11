Новый Генплан Харькова определит жизнь города на 100 лет вперед
Генеральный план развития Харькова, разрабатываемый совместно с Фондом Нормана Фостера при поддержке правительства Германии и Экономической комиссии ООН, определит жизнь города на 100 лет вперед.
Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил на панельной дискуссии в рамках международной конференции «Ukraine Recovery Conferencе».
«Мы создаем пошаговый план действий, согласно которому Харьков будет жить около 50-100 лет. Это экономическая модель, архитектура, обновление, индустриальные и научные парки. Конечно, мы нуждаемся в инвестициях. Несмотря на то, что идет война, нам нужно уже сейчас презентовать наши планы, чтобы инвесторы изучали эти проекты и принимали взвешенные решения», – отметил Игорь Терехов.
Также мэр подчеркнул, что харьковчане рассчитывают на скорейшее восстановление города. Поэтому уже сейчас в Харькове продолжаются работы по восстановлению жилищного фонда. Они производятся за счет городского и государственного бюджетов, а также при финансовой поддержке международных партнеров.
Читайте также: Терехов заявил в Берлине, что удары по РФ помогли защитить Харьков
Новости по теме:
- Категории: Мир, Харьков; Теги: берлин, генплан, германия, Игорь Терехов, мэр, норман фостер, фостер, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Новый Генплан Харькова определит жизнь города на 100 лет вперед»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "енеральный план развития Харькова, разрабатываемый совместно с Фондом Нормана Фостера при поддержке правительства Германии и Экономической комиссии ООН, определит жизнь города на 100 лет вперед.".