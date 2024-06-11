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Новый Генплан Харькова определит жизнь города на 100 лет вперед

Мир 16:28   11.06.2024
Оксана Якушко
Новый Генплан Харькова определит жизнь города на 100 лет вперед Фото: Харьковский горсовет

Генеральный план развития Харькова, разрабатываемый совместно с Фондом Нормана Фостера при поддержке правительства Германии и Экономической комиссии ООН, определит жизнь города на 100 лет вперед.

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов заявил на панельной дискуссии в рамках международной конференции «Ukraine Recovery Conferencе».

«Мы создаем пошаговый план действий, согласно которому Харьков будет жить около 50-100 лет. Это экономическая модель, архитектура, обновление, индустриальные и научные парки. Конечно, мы нуждаемся в инвестициях. Несмотря на то, что идет война, нам нужно уже сейчас презентовать наши планы, чтобы инвесторы изучали эти проекты и принимали взвешенные решения», – отметил Игорь Терехов.

Также мэр подчеркнул, что харьковчане рассчитывают на скорейшее восстановление города. Поэтому уже сейчас в Харькове продолжаются работы по восстановлению жилищного фонда. Они производятся за счет городского и государственного бюджетов, а также при финансовой поддержке международных партнеров.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 16:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "енеральный план развития Харькова, разрабатываемый совместно с Фондом Нормана Фостера при поддержке правительства Германии и Экономической комиссии ООН, определит жизнь города на 100 лет вперед.".