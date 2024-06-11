Терехов заявил в Берлине, что удары по РФ помогли защитить Харьков
ВСУ нанесла удары по пусковым позициям ракет в РФ, что помогло сократить число атак на пострадавший Харьков, сообщил в Берлине агентству Reuters его мэр Игорь Терехов.
Хотя ракетные удары и атаки беспилотников продолжаются, Игорь Терехов говорит, что эти изменения на фронте помогли добиться относительного «спокойствия».
«Это помогло», — сказал Терехов в Берлине, отвечая на вопрос, облегчила ли возможность наносить удары внутри РФ ситуацию после нескольких недель интенсивных бомбардировок.
«Поэтому в Харькове и наступил этот период спокойствия в последние пару недель, что не было больших ударов, как это было, например, в мае», — сообщил Терехов журналисту через переводчика.
Терехов находится на конференции в Германии, целью которой является привлечение европейской поддержки и инвестиций в Украину.
Мэр сообщил, что в Харьков прибыло около 11 500 человек из регионов, подвергающихся активным обстрелам.
Терехов также подчеркнул необходимость того, чтобы западные системы ПВО помогли защитить его город.
Украина с трудом перехватывает российские беспилотники и ракеты из-за отсутствия систем, способных их сбивать. Союзники Киева пытаются найти новые, но поставки задерживаются из-за политических разногласий в Вашингтоне и отсутствия подходящего оружия.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 15:18;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВСУ нанесла удары по пусковым позициям ракет в РФ, что помогло сократить число атак на пострадавший Харьков, сообщил в Берлине агентству Reuters его мэр Игорь Терехов.".