Терехов заявив у Берліні, що удари по РФ допомогли захистити Харків
ВСУ завдала ударів по пускових позиціях ракет у РФ, що допомогло скоротити кількість атак на змучений Харків, повідомив у Берліні агентству Reuters його мер Ігор Терехов.
Хоча ракетні удари та атаки безпілотників продовжуються, Ігор Терехов каже, що ці зміни на фронті допомогли досягти відносного «спокою».
«Це допомогло», – сказав Терехов у Берліні, відповідаючи на запитання, чи полегшила можливість завдавати ударів по Росії ситуації після кількох тижнів інтенсивних бомбардувань.
«Тому в Харкові й настав цей період спокою в останні пару тижнів, що не було великих ударів, як це було, наприклад, у травні», – повідомив Терехов журналісту через перекладача.
Терехов перебуває на конференції у Німеччині, метою якої є залучення європейської підтримки та інвестицій в Україну.
Мер повідомив, що до Харкова прибуло близько 11 500 осіб з регіонів, які зазнали активних обстрілів.
Терехов також наголосив на необхідності того, щоб західні системи ППО допомогли захистити його місто.
Україна насилу перехоплює російські безпілотники та ракети через відсутність систем, здатних їх збивати. Союзники Києва намагаються знайти нові, але постачання затримуються через політичні розбіжності у Вашингтоні та відсутність належної зброї.
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- Категорії: Світ, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, берлин, германия, мэр, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 15:18;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ВСУ завдала ударів по пускових позиціях ракет у РФ, що допомогло скоротити кількість атак на змучений Харків, повідомив у Берліні агентству Reuters його мер Ігор Терехов. ".