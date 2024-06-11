Новий Генплан Харкова визначить життя міста на 100 років вперед – Терехов
Генеральний план розвитку Харкова, який розробляється спільно з Фондом Нормана Фостера за підтримки уряду Німеччини та Економічної комісії ООН, визначить життя міста на 100 років наперед.
Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив на панельній дискусії у рамках міжнародної конференції “Ukraine Recovery Conferencе”.
«Ми створюємо покроковий план дій, за яким Харків житиме близько 50-100 років. Це економічна модель, архітектура, відновлення, індустріальні та наукові парки. Звичайно, ми потребуємо інвестицій. Незважаючи на те, що йде війна, нам потрібно вже зараз презентувати наші плани, щоб інвестори вивчали ці проєкти та ухвалювали зважені рішення», – зазначив Ігор Терехов.
Також мер наголосив, що харків’яни розраховують на якнайшвидше відновлення міста. Тому вже зараз у Харкові продовжуються роботи з відновлення житлового фонду. Вони проводяться за рахунок міського та державного бюджетів, а також за фінансової підтримки міжнародних партнерів.
Читайте також: Терехов заявив у Берліні, що удари по РФ допомогли захистити Харків
Новини за темою:
- Категорії: Світ, Харків; Теги: Ігор Терехов, берлин, генплан, германия, мэр, норман фостер, фостер, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новий Генплан Харкова визначить життя міста на 100 років вперед – Терехов»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генеральний план розвитку Харкова, який розробляється спільно з Фондом Нормана Фостера за підтримки уряду Німеччини та Економічної комісії ООН, визначить життя міста на 100 років наперед.".