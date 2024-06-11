Новий Генплан Харкова визначить життя міста на 100 років вперед – Терехов

Генеральний план розвитку Харкова, який розробляється спільно з Фондом Нормана Фостера за підтримки уряду Німеччини та Економічної комісії ООН, визначить життя міста на 100 років наперед.

Про це мер Харкова Ігор Терехов заявив на панельній дискусії у рамках міжнародної конференції “Ukraine Recovery Conferencе”.

«Ми створюємо покроковий план дій, за яким Харків житиме близько 50-100 років. Це економічна модель, архітектура, відновлення, індустріальні та наукові парки. Звичайно, ми потребуємо інвестицій. Незважаючи на те, що йде війна, нам потрібно вже зараз презентувати наші плани, щоб інвестори вивчали ці проєкти та ухвалювали зважені рішення», – зазначив Ігор Терехов.

Також мер наголосив, що харків’яни розраховують на якнайшвидше відновлення міста. Тому вже зараз у Харкові продовжуються роботи з відновлення житлового фонду. Вони проводяться за рахунок міського та державного бюджетів, а також за фінансової підтримки міжнародних партнерів.