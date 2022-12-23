Терехов розповів, за які гроші Фостер розробляє новий генплан Харкова

Новий генеральний план відновлення Харкова після війни створюється виключно за гроші сім’ї британського архітектора Нормана Фостера, і жодної бюджетної копійки на нього не витрачено, повідомив мер Ігор Терехов у новому інтерв’ю.

“Сьогодні ми жодної копійки бюджетних коштів не витратили. Це потужна людина. Яка розуміє, що під час війни у ​​нас є інші турботи, куди витрачати гроші. Тому за рахунок своїх коштів він робить генеральний план. Сьогодні ми говоримо вже з банками, європейськими банками. Сьогодні ми говоримо з різними донатами. Звичайно, ми фінансуватимемо. Частково з міського бюджету. Тому що нам потім потрібно буде узаконити цей план. Але це не будуть глобальні якісь суми”, – розповів Терехов.

Також він запевнив, що коли роботу над генпланом буде закінчено, його винесуть на обговорення містян.

“Так, буде представлено. Сьогодні триває титанічна робота бюро лорда Фостера, наших харківських архітекторів, українських архітекторів, іспанських архітекторів, німецьких архітекторів. Тому що зібрали пул найкращих архітекторів. Крім того, підключені провідні економісти Оксфорда, Гарварда”, – зазначив міський голова.

Терехов нагадав, що в основі нового генплану лежить економічна складова, і в ньому передбачені зелені зони у комплексі з житловими мікрорайонами, найвищі будинки в яких матимуть 6-7 поверхів. Також мер згадав запланований науковий парк на місці зруйнованої ворожими обстрілами частини ринку “Барабашова”.

“Зі старих будівель, які сьогодні, на жаль, наш ворог зруйнував, ми можемо без відселення, це абсолютно новий метод, реконструювати абсолютно нові будинки європейського типу, європейського класу. Будинок, який був і який став – це небо та земля, говоритимемо”, – додав Терехов.