Терехов — о будущем Харькова без заводов и с культовым районом «Барабашово»

Мэр Харькова Игорь Терехов вместе с архитектором Норманом Фостером презентовали план будущего преображения города после войны.

Презентация состоялась в Харькове 3 февраля, передает корреспондент МГ «Объектив». Фостер участовал в ней по видеосвязи. Игорь Терехов остановился на ключевых моментах разработанной концепции, сообщив, что сейчас создают 3D модель Харькова, которую в дальнейшем используют для презентаций.

«Это позволит получить виртуальную и физическую модель города с точными размерами, формами, внешним видом объектов и другими подробными характеристиками для дальнейшей презентации новых проектов застройки и реконструкции жилого фонда», — сказал Терехов.

Рассказывая о будущем преображении Харькова, он сообщил о планах, касающихся транспортной инфраструктуры, преобразования территории старых советских заводов, существенно пострадавшего от обстрелов и пожара рынка «Барабашово», восстановления жилого фонда. В частности Терехов заверил, что исторический центр Харькова при реконструкции не пострадает.

«Центр города – это душа Харькова. Будет восстановлен с уважением к своему прошлому. Этому району будет предоставлена новая жизнь благодаря новому знаковому архитектурному памятнику в существующем здании», — сказал Терехов, позже уточнив, что речь идет о здании ХОВА.

Также максимально сохранить рассчитывают и жилые дома в других районах города, пострадавшие от обстрелов.

«Намереваемся модернизировать пострадавшую застройку по принципу — «не забывая о прошлом». Все, что сможем, сохраним», — сказал мэр. При этом отметив, что планируется и строительство новых «автономных и динамичных районов с новыми жилыми комплексами средней этажности».

«Советские многоэтажные дома, составляющие 80% жилищного фонда города, будут модернизированы за счет улучшения изоляции для повышения энергоэффективности, модернизации модульных надстроек для увеличения площади. Модернизация вертикальной циркуляции, активного производства возобновляемой энергии на уровне квартала. Реконструкция жилья будет продвигаться по замкнутому циклу с использованием местной промышленности и переработкой мусора. Жилищные кварталы будут рассматриваться как часть этого проекта», — пояснил Терехов.

Преобразования ждут и территорию старых промышленных предприятий Харькова — для начала на примере нескольких заводов.

«Для преобразования устаревшей промышленности Харькова будут разработаны проекты по перепрофилированию двух заводов – они могут быть превращены в культурные центры, памятники, экологически чистые предприятия или предприятия смешанного использования», — проанонсировал городской голова.

Среди заводов, о преображении которых может идти речь он назвал «Серп и молот» и ХАЗ.

«Мы сейчас рассматриваем «Серп и молот». Смотрим, что там, какая будет зона застройки, чтобы отработать. Второй завод – рассматривали авиазавод, это государственная собственность, нам нужно будет провести раунды переговоров, как государство сейчас видит этот завод, будет ли возобновлено производство самолетов, будем соответственно принимать решения», — уточнил Терехов.

Новая жизнь, согласно концепции, ждет и территорию рынка «Барабашово».

«Часть рынка «Барабашово» будет превращена в новый культовый революционный район смешанного использования, посвященный продвижению научных и технологических инноваций. Этот перспективный проект объединит инновационный потенциал научных парков с подходами к созданию микрорайонов», — объяснил мэр.

Он уточнил, что при этом места для работы предпринимателей сохранят.

«Барабашово» рынок будет частично перестроен, там будут сохранены торговые места, но они будут качественно иного уровня. Предприниматели будут с работой, но там появится научный парк», — сказал Терехов.

Он также повторил уже звучавшие тезисы об экологической направленности проектов восстановления Харькова. В частности, внимание обещают уделить развитию электротранспорта, обустройству пешеходных зон, велодорожек и «использованию по назначению» рек.

«В Харькове есть четыре реки разной ширины и разных направлений. Благодаря реконструкции трех выбранных речных участков в городе Харькове, город получает стратегию превращения своих рек в высококачественные общественные русла, которые будут служить экологическими коридорами, продвигая стратегию пешеходного и велосипедного движения в городе. Будет восстановлено первостепенное значение городских рек как коммуникаций и природных артерий», — заверил Терехов.

Также в планах — разработка трассы, которая станет внутренним кольцом Харькова и будет отводить транзитные потоки из центра города для его разгрузки; строительство многоуровневых развязок и паркингов.

«В этом году предоставляем наши новые предложения харьковчанам для их обсуждения», — подытожил Терехов.