Новини Харкова – головне за 15 липня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:26
ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі
Про те, як минула доба на Харківщині, поінформували у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Так у рятувальників було 62 оперативні виїзди, 32 з них – на ліквідацію пожеж.
“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах області”, – пишуть у ДСНС.
Також пожежники ліквідували 12 загорянь у лісах, ще шість – досі намагаються загасити в Ізюмському районі.
Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.
07:08
Тривога в Харкові та області безперервно тривала 11 годин
Тривогу на Харківщині оголосили увечері 14 липня – о 19:28 на Сумщині зафіксували рух російських БпЛА.
О 20.00 виникла загроза удару і для Харкова.
Атака безпілотників продовжилася й після опівночі.
Постійно змінюючи курс, “Шахеди” всю ніч з’являлися у різних частинах регіону. Відбій пролунав лише вранці – о 06:39.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".