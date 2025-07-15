Новини Харкова – головне за 15 липня: як минула ніч

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07:26

ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі

Про те, як минула доба на Харківщині, поінформували у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так у рятувальників було 62 оперативні виїзди, 32 з них – на ліквідацію пожеж.

“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах області”, – пишуть у ДСНС.

Також пожежники ліквідували 12 загорянь у лісах, ще шість – досі намагаються загасити в Ізюмському районі.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:08

Тривога в Харкові та області безперервно тривала 11 годин

Тривогу на Харківщині оголосили увечері 14 липня – о 19:28 на Сумщині зафіксували рух російських БпЛА.

О 20.00 виникла загроза удару і для Харкова.

Атака безпілотників продовжилася й після опівночі.

Постійно змінюючи курс, “Шахеди” всю ніч з’являлися у різних частинах регіону. Відбій пролунав лише вранці – о 06:39.