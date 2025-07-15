ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі

Про те, як минула доба на Харківщині, поінформували у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так у рятувальників було 62 оперативні виїзди, 32 з них – на ліквідацію пожеж.

“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах області”, – пишуть у ДСНС.

Також пожежники ліквідували 12 загорянь у лісах, ще шість – досі намагаються загасити в Ізюмському районі.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.