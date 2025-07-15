Live
  • Вт 15.07.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.84
  • EUR 48.9

ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі

Події 07:21   15.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі

Про те, як минула доба на Харківщині, поінформували у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Так у рятувальників було 62 оперативні виїзди, 32 з них – на ліквідацію пожеж.

“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах області”, – пишуть у ДСНС.

Також пожежники ліквідували 12 загорянь у лісах, ще шість – досі намагаються загасити в Ізюмському районі.

Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте також: Чугуїв атакували “шахеди”: що відомо про наслідки

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Російські блогери скаржаться, що ЗС РФ прикрашають свої успіхи на Куп’янщині
Російські блогери скаржаться, що ЗС РФ прикрашають свої успіхи на Куп’янщині
15.07.2025, 07:55
Новини Харкова – головне за 15 липня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 15 липня: як минула ніч
15.07.2025, 07:26
ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі
ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі
15.07.2025, 07:21
Сьогодні 15 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 15 липня: яке свято та день в історії
15.07.2025, 06:00
Чугуїв атакували “шахеди”: що відомо про наслідки
Чугуїв атакували “шахеди”: що відомо про наслідки
14.07.2025, 22:56
Новини Харкова – головне за 14 липня: атаки БпЛА, статистика ударів, вбивство
Новини Харкова – головне за 14 липня: атаки БпЛА, статистика ударів, вбивство
14.07.2025, 21:55

Новини за темою:

07:55
Чотири пожежі в лісах намагаються загасити у ДСНС: за добу майже 70 загорянь
08:15
Рятувальники дістали з води тіло чоловіка – подробиці від ДСНС
08:04
Вночі пожежі через удари були не тільки в Новобаварському районі – ДСНС 📷 📹
08:03
Вночі на Харківщині сталася смертельна пожежа – причину назвали у ДСНС
08:37
ДСНС: 16 пожеж виникли за добу на Харківщині – де палало

Ви читали новину: «ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 07:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Харківщині, поінформували у ГУ ДСНС України у Харківській області.".