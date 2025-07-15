ДСНС: 32 пожежі було в регіоні, шість загорянь у лісах гасять досі
Про те, як минула доба на Харківщині, поінформували у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Так у рятувальників було 62 оперативні виїзди, 32 з них – на ліквідацію пожеж.
“За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння шести пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп’янському, Лозівському та Чугуївському районах області”, – пишуть у ДСНС.
Також пожежники ліквідували 12 загорянь у лісах, ще шість – досі намагаються загасити в Ізюмському районі.
Крім того, піротехніки знайшли та знешкодили 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 07:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як минула доба на Харківщині, поінформували у ГУ ДСНС України у Харківській області.".