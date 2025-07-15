ГСЧС: 32 пожара было в регионе, шесть возгораний в лесах тушат до сих пор
О том, как прошли сутки на Харьковщине, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так у спасателей было 62 оперативных выезда, 32 из них – на ликвидацию пожаров.
«За сутки на Харьковщине спасатели привлекались к тушению шести пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Купянском, Лозовском и Чугуевском районах области», – пишут в ГСЧС.
Также пожарные ликвидировали 12 возгораний в лесах, еще шесть – до сих пор пытаются потушить в Изюмском районе.
Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 116 единиц взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 07:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на Харьковщине, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".