ГСЧС: 32 пожара было в регионе, шесть возгораний в лесах тушат до сих пор

О том, как прошли сутки на Харьковщине, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так у спасателей было 62 оперативных выезда, 32 из них – на ликвидацию пожаров.

«За сутки на Харьковщине спасатели привлекались к тушению шести пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Купянском, Лозовском и Чугуевском районах области», – пишут в ГСЧС.

Также пожарные ликвидировали 12 возгораний в лесах, еще шесть – до сих пор пытаются потушить в Изюмском районе.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 116 единиц взрывоопасных предметов.