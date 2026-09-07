Семь лесных пожаров пытаются потушить спасатели на Харьковщине

На данный момент сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать семь лесных пожаров на территории Изюмского и Чугуевского районов. Общая площадь возгорания – 153 гектара.

«Самый большой пожар зафиксирован на территории Песчанского лесничества. У Изюма горит хвойная подстилка на площади около 47 гектаров. В то же время только за последнюю неделю подразделения ГСЧС ликвидировали 157 пожаров в природных экосистемах, огнем уничтожено более 102 гектаров сухой растительности», – уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели также добавили, что на данный момент в области объявлен самый высокий, пятый, уровень пожарной опасности. И из-за сухой и жаркой погоды даже небольшая искра может привести к масштабному лесному пожару. Ввиду этого жителей призвали быть максимально осторожными с огнем.