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Семь лесных пожаров пытаются потушить спасатели на Харьковщине

Происшествия 11:50   07.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Семь лесных пожаров пытаются потушить спасатели на Харьковщине

На данный момент сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать семь лесных пожаров на территории Изюмского и Чугуевского районов. Общая площадь возгорания – 153 гектара. 

«Самый большой пожар зафиксирован на территории Песчанского лесничества. У Изюма горит хвойная подстилка на площади около 47 гектаров. В то же время только за последнюю неделю подразделения ГСЧС ликвидировали 157 пожаров в природных экосистемах, огнем уничтожено более 102 гектаров сухой растительности», – уточнили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели также добавили, что на данный момент в области объявлен самый высокий, пятый, уровень пожарной опасности. И из-за сухой и жаркой погоды даже небольшая искра может привести к масштабному лесному пожару. Ввиду этого жителей призвали быть максимально осторожными с огнем.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент сотрудники ГСЧС продолжают ликвидировать семь лесных пожаров на территории Изюмского и Чугуевского районов. Общая площадь возгорания – 153 гектара. ".