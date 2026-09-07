Live

Где и почему в Харькове завтра не будет газа, рассказали в «Газсетях»

Общество 10:54   07.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Где и почему в Харькове завтра не будет газа, рассказали в «Газсетях»

В Харьковском городском филиале «Газсети» рассказали, что в связи с проведением запланированных работ в части Холодного района не будет газа. 

Так газа не будет 8 и 10 сентября в домах по таким адресам:

08.09.2026:

  • ул. Гумилевского дом. 6/2
  • ул. Гмыри дом. 15, 19, 23
  • пер. Вербный 2-й дом. 1, 15

10.09.2026:

  • ул.Сириковская дом. 36-А, 46, 50, 54

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

Читайте также: С утра РФ обстреливает Золочев: FPV ударил по машине, «Шахед» разрушил дом

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 7 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 сентября 2026: какой праздник и день в истории
07.09.2026, 06:00
Новости Харькова главное 7 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова главное 7 сентября: как прошла ночь
07.09.2026, 08:47
Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине
Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине
07.09.2026, 07:02
«Заработал» почти 200 тыс. грн на ремонте дороги – будут судить бизнесмена
«Заработал» почти 200 тыс. грн на ремонте дороги – будут судить бизнесмена
06.09.2026, 21:14
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины
07.09.2026, 09:25
Герб РФ в Харькове «спрятали», но не сняли (фото)
Герб РФ в Харькове «спрятали», но не сняли (фото)
07.09.2026, 12:08

Новости по теме:

07.09.2026
Без газа останутся жители в двух громадах Харьковщины
07.09.2026
Новости Харькова главное 7 сентября: как прошла ночь
07.09.2026
Штормовое предупреждение объявили сегодня на Харьковщине
06.09.2026
7 сентября перекроют улицу для транспорта в Харькове
06.09.2026
Крышу в доме на Воробьева в Харькове починят до 15 ноября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где и почему в Харькове завтра не будет газа, рассказали в «Газсетях»», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 сентября 2026 в 10:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале «Газсети» рассказали, что в связи с проведением запланированных работ в части Холодного района не будет газа. ".