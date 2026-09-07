Где и почему в Харькове завтра не будет газа, рассказали в «Газсетях»

В Харьковском городском филиале «Газсети» рассказали, что в связи с проведением запланированных работ в части Холодного района не будет газа.

Так газа не будет 8 и 10 сентября в домах по таким адресам:

08.09.2026:

ул. Гумилевского дом. 6/2

ул. Гмыри дом. 15, 19, 23

пер. Вербный 2-й дом. 1, 15

10.09.2026:

ул.Сириковская дом. 36-А, 46, 50, 54

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.