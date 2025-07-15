Новости Харькова — главное за 15 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:26

ГСЧС: 32 пожара было в регионе, шесть возгораний в лесах тушат до сих пор

О том, как прошли сутки на Харьковщине, проинформировали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так у спасателей было 62 оперативных выезда, 32 из них – на ликвидацию пожаров.

«За сутки на Харьковщине спасатели привлекались к тушению шести пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Купянском, Лозовском и Чугуевском районах области», – пишут в ГСЧС.

Также пожарные ликвидировали 12 возгораний в лесах, еще шесть – до сих пор пытаются потушить в Изюмском районе.

Кроме того, пиротехники нашли и обезвредили 116 единиц взрывоопасных предметов.

07:08

Тревога в Харькове и области беспрерывно длилась 11 часов

Тревогу на Харьковщине объявили вечером 14 июля – в 19:28 в Сумской области зафиксировали движение российских БпЛА.

В 20:00 возникла угроза удара и для Харькова.

Атака беспилотников продолжилась и после полуночи.

Постоянно меняя курс, «Шахеды» всю ночь появлялись в разных частях региона. Отбой прозвучал лишь утром – в 06:39.