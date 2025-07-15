Ребенок утонул в Харькове: родителей могут привлечь к ответственности — НПУ

Харьковские правоохранители сообщили новые подробности трагедии, произошедшей в гидропарке 14 июля.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, вечером в понедельник получили сообщение, что восьмилетний мальчик ушел купаться и пропал.

«34-летняя женщина отдыхала на водоеме вместе с сыном и двумя знакомыми. Компания совместно каталась на водной горке, после чего решила сменить место отдыха, оставив мальчика самого. Около 19:00 мать заметила, что ребенок исчез из виду. На берегу была найдена только надувная подушка, с которой он плавал», — рассказали в полиции.

Утром 15 июля водолазы ГСЧС обнаружили в водоеме тело мальчика. Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай».

«Решается вопрос привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по уходу за ребенком», — отметили в полиции.

Напомним, о том, что на Журавлевском гидропарке произошла трагедия – утонул 8-летний мальчик, – рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.