Дитина потонула в Харкові: батьків можуть притягнути до відповідальності – НПУ

Харківські правоохоронці повідомили нові подробиці трагедії, яка сталася у гідропарку 14 липня.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ввечері у понеділок отримали повідомлення, що восьмирічний хлопчик пішов купатися та зник.

«34-річна жінка відпочивала на водоймі разом із сином та двома знайомими. Компанія спільно каталася на водній гірці, після чого вирішила змінити місце відпочинку, залишивши хлопчика самого. Близько 19:00 мати помітила, що дитина зникла з поля зору. На березі було знайдено лише надувну подушку, з якою він плавав», – розповіли у поліції.

Вранці 15 липня водолази ДСНС виявили у водоймі тіло хлопчика. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».

«Вирішується питання щодо притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо догляду за дитиною», – зазначили у поліції.

Нагадаємо, про те, що на Журавлівському гідропарку сталася трагедія – потонув 8-річний хлопчик, – розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.