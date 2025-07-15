Дитина потонула в Харкові: батьків можуть притягнути до відповідальності – НПУ
Харківські правоохоронці повідомили нові подробиці трагедії, яка сталася у гідропарку 14 липня.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, ввечері у понеділок отримали повідомлення, що восьмирічний хлопчик пішов купатися та зник.
«34-річна жінка відпочивала на водоймі разом із сином та двома знайомими. Компанія спільно каталася на водній гірці, після чого вирішила змінити місце відпочинку, залишивши хлопчика самого. Близько 19:00 мати помітила, що дитина зникла з поля зору. На березі було знайдено лише надувну подушку, з якою він плавав», – розповіли у поліції.
Вранці 15 липня водолази ДСНС виявили у водоймі тіло хлопчика. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».
«Вирішується питання щодо притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо догляду за дитиною», – зазначили у поліції.
Нагадаємо, про те, що на Журавлівському гідропарку сталася трагедія – потонув 8-річний хлопчик, – розповіли у пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 14:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці повідомили нові подробиці трагедії, яка сталася у гідропарку 14 липня.".