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Где на Харьковщине сегодня шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:49   15.07.2025
Елена Нагорная
Где на Харьковщине сегодня шли бои — оперативная информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Пять раз атаковали с начала суток российские военные на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили две атаки противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Строевка. Один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты пытались прорвать оборону в районе населенных пунктов Степовая Новоселовка и Песчаное. Всего с начала суток на направлении было три боя.

Также на Лиманском направлении, которое охватывает части трех областей, ВС РФ 18 раз атаковали позиции украинских подразделений вблизи ряда населенных пунктов, среди которых Новый Мир на Харьковщине. Четыре боя на направлении продолжаются.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал позиции ВСУ пять раз, а на Купянском — шесть.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 17:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять раз атаковали с начала суток российские военные на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".