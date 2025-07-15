Де на Харківщині сьогодні точилися бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

П’ять разів атакували від початку доби російські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Строївка. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону в районі населених пунктів Степова Новоселівка та Піщане. Загалом від початку доби на напрямку відбулося три бої.

Також на Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, ЗС РФ здійснили 18 атак на позиції українських підрозділів поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині. Чотири бої на напрямку тривають.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував позиції СОУ п’ять разів, а на Куп’янському – шість.