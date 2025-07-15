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Де на Харківщині сьогодні точилися бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ

Фронт 17:49   15.07.2025
Олена Нагорна
Де на Харківщині сьогодні точилися бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

П’ять разів атакували від початку доби російські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки супротивника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Строївка. Один бій триває.

На Куп’янському напрямку окупанти намагалися прорвати оборону в районі населених пунктів Степова Новоселівка та Піщане. Загалом від початку доби на напрямку відбулося три бої.

Також на Лиманському напрямку, який охоплює частини трьох областей, ЗС РФ здійснили 18 атак на позиції українських підрозділів поблизу низки населених пунктів, серед яких Новий Мир на Харківщині. Чотири бої на напрямку тривають.

Нагадаємо, в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував позиції СОУ п’ять разів, а на Куп’янському – шість.

Читайте також: Що відбувається біля Мілового на Харківщині та яка зараз тактика РФ: дані ЗСУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 17:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "П’ять разів атакували від початку доби російські військові на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".