Взрывы гремят в Харькове: БпЛА атаковали предприятие (обновляется)
Фото: Anton Petrus
Вечером 15 июля Харьков атаковали российские беспилотники.
Дополнено в 23:25. По предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе.
Предварительно, военные РФ атаковали гражданское предприятие. На месте попаданий пожар.
23:18. Взрывы раздаются в Харькове с 23:10. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, было минимум восемь ударов по Харькову.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, взрывы, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 23:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы гремят в Харькове с 23:10.".