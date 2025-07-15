Взрывы гремят в Харькове: БпЛА атаковали предприятие (обновляется)

Вечером 15 июля Харьков атаковали российские беспилотники.

Дополнено в 23:25. По предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе.

Предварительно, военные РФ атаковали гражданское предприятие. На месте попаданий пожар.

23:18. Взрывы раздаются в Харькове с 23:10. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, было минимум восемь ударов по Харькову.