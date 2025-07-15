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Взрывы гремят в Харькове: БпЛА атаковали предприятие (обновляется)

Происшествия 23:25   15.07.2025
Елена Нагорная
Взрывы гремят в Харькове: БпЛА атаковали предприятие (обновляется) Фото: Anton Petrus

Вечером 15 июля Харьков атаковали российские беспилотники.

Дополнено в 23:25. По предварительным данным, попадания зафиксированы в Киевском районе.

Предварительно, военные РФ атаковали гражданское предприятие. На месте попаданий пожар.

23:18. Взрывы раздаются в Харькове с 23:10. Мэр Игорь Терехов сообщил, что город атакуют российские беспилотники.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, было минимум восемь ударов по Харькову.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 23:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы гремят в Харькове с 23:10.".