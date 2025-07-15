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Вибухи лунають у Харкові: БпЛА атакували підприємство (оновлюється)

Події 23:25   15.07.2025
Олена Нагорна
Вибухи лунають у Харкові: БпЛА атакували підприємство (оновлюється) Фото: Anton Petrus

Ввечері 15 липня Харків атакували російські безпілотники.

Доповнено о 23:25. За попередніми даними, влучання зафіксовані в Київському районі.

Попередньо, військові РФ атакували цивільне підприємство. На місці влучань пожежа.

23:18. Вибухи лунають у Харкові з 23:10. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше вісім ударів по Харкову.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 23:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 15 липня Харків атакували російські безпілотники.".