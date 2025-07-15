Вибухи лунають у Харкові: БпЛА атакували підприємство (оновлюється)
Фото: Anton Petrus
Ввечері 15 липня Харків атакували російські безпілотники.
Доповнено о 23:25. За попередніми даними, влучання зафіксовані в Київському районі.
Попередньо, військові РФ атакували цивільне підприємство. На місці влучань пожежа.
23:18. Вибухи лунають у Харкові з 23:10. Мер Ігор Терехов повідомив, що місто атакують російські безпілотники.
За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, було щонайменше вісім ударів по Харкову.
Читайте також: Де на Харківщині сьогодні точилися бої – оперативна інформація Генштабу ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, вибухи, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вибухи лунають у Харкові: БпЛА атакували підприємство (оновлюється)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 23:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 15 липня Харків атакували російські безпілотники.".