Окупанти обстріляли храм на Харківщині, за добу дев’ять поранених – Синєгубов

Вранці 15 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харкова та області.

“У м. Златопіль загинула 67-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки, 13-річна дівчина; у с. Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець; у м. Куп’янськ постраждав 49-річний чоловік; у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждала 68-річна жінка; у сел. Великий Бурлук постраждав 52-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону прилетіло:

▪️16 некерованих авіаційних ракет;

▪️8 КАБ;

▪️11 БпЛА типу «Шахед»;

▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типу «Молния»;

▪️2 fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена зупинка транспорту та авто, у Куп’янському районі під удар потрапили приватні будинки, авто, магазин та господарські споруди, в Ізюмському та Богодухівському – росіяни били переважно по приватних домоволодіннях, а у Лозівському районі окупанти обстріляли храм та адмінбудівлю.