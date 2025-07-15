Окупанти обстріляли храм на Харківщині, за добу дев’ять поранених – Синєгубов
Вранці 15 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харкова та області.
“У м. Златопіль загинула 67-річна жінка, постраждали 69-річний чоловік, 32-річна, 56-річна і 68-річна жінки, 13-річна дівчина; у с. Борівське Шевченківської громади постраждав 16-річний хлопець; у м. Куп’янськ постраждав 49-річний чоловік; у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждала 68-річна жінка; у сел. Великий Бурлук постраждав 52-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по регіону прилетіло:
▪️16 некерованих авіаційних ракет;
▪️8 КАБ;
▪️11 БпЛА типу «Шахед»;
▪️10 БпЛА типу «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типу «Молния»;
▪️2 fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена зупинка транспорту та авто, у Куп’янському районі під удар потрапили приватні будинки, авто, магазин та господарські споруди, в Ізюмському та Богодухівському – росіяни били переважно по приватних домоволодіннях, а у Лозівському районі окупанти обстріляли храм та адмінбудівлю.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 08:54;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 15 липня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки обстрілів Харкова та області.".