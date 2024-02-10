Завтра у Харкові буде день жалоби за жертвами ударів 9 лютого – Терехов
Завтра, 11 лютого, у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 лютого, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.
«Учора був обстріл Харкова. Як результат обстрілу – було загоряння приватних будинків. Згоріло 15 житлових будинків. Загинули 7 людей, на жаль, троє дітей. І завтра у Харкові буде день жалоби. І Харків буде сумувати за загиблими», – сказав мер.
Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей. Поранення отримали троє людей.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погибщие, терехов, траур, удар, февраль, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Завтра у Харкові буде день жалоби за жертвами ударів 9 лютого – Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2024 в 18:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 11 лютого, у Харкові оголошується днем жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 лютого, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.".