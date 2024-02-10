Завтра у Харкові буде день жалоби за жертвами ударів 9 лютого – Терехов

Завтра, 11 лютого, у Харкові оголошується днем ​​жалоби за загиблими внаслідок атаки «шахедів» 9 лютого, повідомив мер Ігор Терехов в етері нацмарафону.

«Учора був обстріл Харкова. Як результат обстрілу – було загоряння приватних будинків. Згоріло 15 житлових будинків. Загинули 7 людей, на жаль, троє дітей. І завтра у Харкові буде день жалоби. І Харків буде сумувати за загиблими», – сказав мер.

Нагадаємо, 9 лютого близько 22:45 у Харкові пролунала серія вибухів – місто атакували ворожі «шахеди». Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ завдала ударів по базі зберігання паливно-мастильних матеріалів в Немишлянському районі Харкова та селищу Великий Бурлук. Мер Харкова Ігор Терехов на місці «прильоту» заявив, що загорілися приватні будинки, загальна площа пожежі – 3700 м². Як повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков: 50 людей було евакуйовано. Відомо про 7 загиблих, серед них – троє дітей. Поранення отримали троє людей.