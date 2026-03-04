Справді лютий: синоптики підбили підсумки останнього місяця зими в Харкові

Лютий 2026 року дійсно “відзначився” порівняно з аналогічними періодами в інші роки. Він був одночасно холоднішим і більш сніжним.

“У лютому середня температура по Харкову становила 5,6 градуса морозу при нормі 3,8 градуса морозу (на 1,8 градуса нижче за норму). Опадів випало 77,8 мм за норми 33 мм (236% місячної норми)”, – повідомила МГ “Об’єктив” завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова.

Водночас не можна сказати, що настільки холодних лютих не було особливо давно. За даними метеорологів, подібні умови за температурою були лише рік тому – у 2025-му зафіксували теж у середньому 5,6° морозу. А ось настільки рясні опади дійсно рідкість – 78 мм випало у 1977-му.

Як ми повідомляли, сюрпризів від погоди в березні очікувати не варто. За прогнозом регіонального центру з гідрометеорології, все має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник цього періоду.