Чи чекати сюрпризів від березня? Прогноз від синоптиків для Харкова й області

У Регіональному центрі з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на березень 2026-го року в Харкові та області.

За даними синоптиків, сюрпризів від погоди у перший місяць весни не слід очікувати – усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 1,4 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду.

Кількість опадів у березні також очікується у межах кліматичної норми – 42 мм.

Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» завідувачка сектору метеопрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології Інна Кондаурова повідомляла, що у лютому середня температура була нижче норми на 2,3 градуса і становила 6,8° морозу при нормі 4,5 градуса. Кількість опадів сягнула 95,6 мм при середньому показнику 37 мм, що становить 257% місячної норми. За словами Кондаурової, схожі погодні умови спостерігалися 55 років тому – у 1970-му.