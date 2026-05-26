Харків лякають вимкненням зв’язку, пляж на Журавлівці — підсумки 26 травня

Події 23:00   26.05.2026
ЦПД розвінчав фейк про нібито «закон №395/2026», який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. Армія РФ знищила черговий будинок у Великому Бурлуку. Водій Lexus зніс паркан на Аерокосмічному проспекті. У Харкові відновили маршрут тролейбуса, що не працював із 2022-го. Острів на Журавлівці готують до пляжного сезону. Два світові рекорди встановила харківська спортсменка в Єгипті. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 26 травня.

Мобільний зв’язок у Харкові відключатимуть під час тривог?

Соцмережами та телеграм-каналами шириться підроблений скриншот нібито з сайту президента України. На зображенні – указ №395/2026. Насправді подібного тексту не існує. А указ із таким номером стосується призначення судді Чернігівського апеляційного суду.  Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив: розповсюджена інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог в Україні не ухвалювали.

Російська армія завдала удару безпілотником по селищу Великий Бурлук

Влучання було в приватний будинок. У ДСНС повідомили про пожежу на площі 150 кв. м. Загиблих і постраждалих немає.

Водій Lexus зніс паркан на Аерокосмічному проспекті

Про ДТП патрульним повідомили близько опівночі. Пресслужба Патрульної поліції Харківщини відзначила: спілкуючись із водієм, правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив оцінку копів: 1.15 проміле алкоголю. Водій із цим показником погодився. Також з’ясувалося, що їхав він без прав. На порушника склали цілу пачку адмінпротоколів за різними статтями.

У Харкові відновили маршрут тролейбуса, що не працював із 2022-го

Йдеться про тролейбус №54. Він знову курсує від метро «Індустріальна» на Рогань.

Острів на Журавлівці готують до пляжного сезону

У мерії повідомили: «Харківзеленбуд» проводить роботи з благоустрою зони відпочинку. Там розрівнюють і підсипають свіжим піском пляж, котрий розмило водою. Також обіцяють комфортні лежаки та парасолі від сонця. Доступ із цього року буде безплатним. Перед тим «Харківзеленбуд» отримав у постійне користування ділянку, де раніше знаходився приватний пляж «Акважур». Нагадаємо, в Харківській області діє рішення щодо заборони купання. Його затвердила Регіональна комісія ТЕБ і НС.

Два світові рекорди встановила харківська спортсменка в Єгипті

Фридайверка Наталія Жаркова взяла участь у турнірі в Шарм-ель-Шейху. Там вона перемогла одразу в трьох дисциплінах. Світовим рекордом стала глибина 112 м, якої досягнула Наталія в пірнанні з постійною вагою в біластах. А також – 106 м у вільному зануренні по тросу з постійною вагою без ластів, повідомив департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міськради. 

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна
