Харків лякають вимкненням зв’язку, пляж на Журавлівці — підсумки 26 травня

Соцмережами та телеграм-каналами шириться підроблений скриншот нібито з сайту президента України. На зображенні – указ №395/2026. Насправді подібного тексту не існує. А указ із таким номером стосується призначення судді Чернігівського апеляційного суду. Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив: розповсюджена інформація не відповідає дійсності. Жодних законів чи постанов щодо обмеження мобільного звʼязку під час повітряних тривог в Україні не ухвалювали.

Влучання було в приватний будинок. У ДСНС повідомили про пожежу на площі 150 кв. м. Загиблих і постраждалих немає.

Про ДТП патрульним повідомили близько опівночі. Пресслужба Патрульної поліції Харківщини відзначила: спілкуючись із водієм, правоохоронці помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер підтвердив оцінку копів: 1.15 проміле алкоголю. Водій із цим показником погодився. Також з’ясувалося, що їхав він без прав. На порушника склали цілу пачку адмінпротоколів за різними статтями.

Йдеться про тролейбус №54. Він знову курсує від метро «Індустріальна» на Рогань.

У мерії повідомили: «Харківзеленбуд» проводить роботи з благоустрою зони відпочинку. Там розрівнюють і підсипають свіжим піском пляж, котрий розмило водою. Також обіцяють комфортні лежаки та парасолі від сонця. Доступ із цього року буде безплатним. Перед тим «Харківзеленбуд» отримав у постійне користування ділянку, де раніше знаходився приватний пляж «Акважур». Нагадаємо, в Харківській області діє рішення щодо заборони купання. Його затвердила Регіональна комісія ТЕБ і НС.

Фридайверка Наталія Жаркова взяла участь у турнірі в Шарм-ель-Шейху. Там вона перемогла одразу в трьох дисциплінах. Світовим рекордом стала глибина 112 м, якої досягнула Наталія в пірнанні з постійною вагою в біластах. А також – 106 м у вільному зануренні по тросу з постійною вагою без ластів, повідомив департамент у справах сім`ї, молоді та спорту Харківської міськради.

