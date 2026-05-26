Live

До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня

Погода 20:46   26.05.2026
Олена Нагорна
До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня

У середу, 27 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень дощ. Вдень по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 11–13 градусів тепла, вдень — 18–20, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме 8–13 градусів, удень – 17–22.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.

“У середу в Україні скрізь буде сильний вітер зі штормовими поривами! Обережно! Нашу територію перетинатиме атмосферний фронт, ще й із хвилею, тому практично повсюди завтра волога погода з дощами. З четверга в Україні очікується похолодання до денних +12 – +18 градусів!”попереджає синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Небезпечну погоду прогнозують у середу в Харкові та області

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині
Партнерство заради майбутнього: як європейські регіони допоможуть Харківщині
26.05.2026, 21:23
До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня
До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня
26.05.2026, 20:46
Не ночувала вдома: дівчинку-підлітка з Салтівки знайшли через добу
Не ночувала вдома: дівчинку-підлітка з Салтівки знайшли через добу
26.05.2026, 21:06
Нова зона відпочинку? Ремонт Університетської гірки в Харкові продовжать 📹
Нова зона відпочинку? Ремонт Університетської гірки в Харкові продовжать 📹
26.05.2026, 20:08
Перетворюється Основа: у Харкові приводять до ладу ще один пляж (фото)
Перетворюється Основа: у Харкові приводять до ладу ще один пляж (фото)
26.05.2026, 18:12
Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити
Штормове попередження: можуть початися проблеми зі світлом – що робити
26.05.2026, 11:43

Новини за темою:

26.05.2026
Не ночувала вдома: дівчинку-підлітка з Салтівки знайшли через добу
26.05.2026
До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня
26.05.2026
Нова зона відпочинку? Ремонт Університетської гірки в Харкові продовжать 📹
26.05.2026
Чи є право на радість під час війни? Відповідь психіатра з Харкова (відео)
26.05.2026
Під Харковом палав дім та постраждав чоловік: що сталося (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 20:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 27 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень дощ. Вдень по області місцями гроза.".