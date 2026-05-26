До похолодання приготуватися: прогноз погоди по Харкову й області на 27 травня
У середу, 27 травня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вранці та вдень дощ. Вдень по області місцями гроза.
У Харкові вночі термометри показуватимуть 11–13 градусів тепла, вдень — 18–20, повідомили у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме 8–13 градусів, удень – 17–22.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви до 15 – 20 м/с.
“У середу в Україні скрізь буде сильний вітер зі штормовими поривами! Обережно! Нашу територію перетинатиме атмосферний фронт, ще й із хвилею, тому практично повсюди завтра волога погода з дощами. З четверга в Україні очікується похолодання до денних +12 – +18 градусів!” – попереджає синоптикиня Наталка Діденко.
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2026 в 20:46;