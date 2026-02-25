Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области
В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на март 2026-го года в Харькове и области.
По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.
Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.
Напомним, ранее МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщала, что в феврале средняя температура была ниже нормы на 2,3 градуса и составляла 6,8° мороза при норме 4,5 градуса. Количество осадков достигло 95,6 мм при среднем показателе 37 мм, что составляет 257% месячной нормы. По словам Кондауровой, подобные погодные условия наблюдались 55 лет назад – в 1970-м.
Читайте также: Погода в последнюю неделю зимы и будут ли сильные морозы в марте — синоптики
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 февраля 2026 в 13:03;