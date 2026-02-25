Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на март 2026-го года в Харькове и области.

По данным синоптиков, сюрпризов от погоды в первый месяц весны не следует ожидать – все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 1,4 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода.

Количество осадков в марте также ожидается в пределах климатической нормы – 42 мм.

Напомним, ранее МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова сообщала, что в феврале средняя температура была ниже нормы на 2,3 градуса и составляла 6,8° мороза при норме 4,5 градуса. Количество осадков достигло 95,6 мм при среднем показателе 37 мм, что составляет 257% месячной нормы. По словам Кондауровой, подобные погодные условия наблюдались 55 лет назад – в 1970-м.