Такого не было 55 лет: чем отличился январь 2026 года на Харьковщине

Как прошел январь 2026 года, сообщила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Инна Кондаурова.

Отмечается, что во второй месяц зимы средняя температура была ниже нормы на 2,3 градуса и составила 6,8° мороза при норме 4,5 градуса.

Количество осадков составило 95,6 мм при среднем показателе 37 мм, что составляет 257% месячной нормы, уточнили синоптики.

«Подобные погодные условия наблюдались в 1970 году (средняя температура была 6,9 градуса мороза, осадков 124 мм)», — подчеркнула Кондаурова.

Напомним, 1 февраля профильные службы Харьковщины перешли на усиленный режим работы из-за морозов. В результате вторжения арктической воздушной массы в регионе продолжает снижаться температура. Пик морозов начался сегодня, 2 февраля. Синоптики прогнозировали 21-26 градусов мороза ночью и 14-17 градусов днем. Такая холодная погода продержится по крайней мере до 6 февраля. В регионе работают 778 «пунктів незламності», из них 101 в Харькове. Там можно согреться, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, получить медицинскую помощь.

