Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник

Об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 3 февраля, предупредил Региональный центр по гидрометеорологии.

«В течение суток 3 февраля по городу и области будет сохраняться гололедица. На дорогах гололед. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

Напомним, 1 февраля профильные службы Харьковщины перешли на усиленный режим работы из-за морозов. В результате вторжения арктической воздушной массы в регионе продолжает снижаться температура. Пик морозов начался сегодня, 2 февраля. Синоптики прогнозировали 21-26 градусов мороза ночью и 14-17 градусов днем. Такая холодная погода продержится по крайней мере до 6 февраля. В регионе работают 778 «пунктів незламності», из них 101 в Харькове. Там можно согреться, зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, получить медицинскую помощь.