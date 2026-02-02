Live

Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у вівторок

Суспільство 13:06   02.02.2026
Вікторія Яковенко
Про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 3 лютого, попередив Регіональний центр з гідрометеорології.

«Протягом доби 3 лютого по місту та області зберігатиметься ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, 1 лютого профільні служби Харківщини перейшли на посилений режим роботи через морози. Внаслідок вторгнення арктичної повітряної маси в регіоні продовжує знижуватися температура. Пік морозів розпочався сьогодні, 2 лютого. Синоптики прогнозували 21-26 градусів морозу вночі та 14-17 градусів вдень. Така холодна погода протримається щонайменше до 6 лютого. У регіоні працюють 778 «пунктів незламності», з них 101 у Харкові. Там можна зігрітися, зарядити гаджети, скористатися інтернетом, отримати медичну чи іншу допомогу.

Автор: Вікторія Яковенко
