Когда придет весна? Новый сурок Тимка IV сделал прогноз на Харьковщине (видео)

Зима продлится еще шесть недель. Такой прогноз 2 февраля, в День сурка, сделал главный пушистый синоптик Харьковщины. Вещун в этом году новый – Тимко IV. Почетные обязанности предсказывать весну перешли к нему от Тимки III, который ушел на заслуженный отдых.

Второй год подряд прогноз — дистанционный. Сурки постоянно живут на биостанции ХНУ им. В. Н. Каразина в Великобурлукской громаде. Из-за ситуации с безопасностью и морозов ученые рекомендовали не беспокоить зверьков и не перевозить Тимку на встречу с журналистами в Змиевскую громаду.

«В этом году сурок увидел свою тень, то есть весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает», — передал прогноз Тимки заведующий лабораторией «Восточные степи» биофака ХНУ им. В. Н. Каразина Владимир Грубник.

Как рассказала хранительница сурка Галина Савченко, из-за теплой зимы и сотрясений земли от взрывов в Великобурлукской громаде у сурков в прошлом сезоне вновь не было потомства, то есть уже три года подряд.

«Видимо, из-за того, что зима была теплой, а еще и звуки войны. Все это неблагоприятные условия для спячки. Сурки спали очень мало, очень неглубоко. И тепло, и звуки войны — это для них сильный стресс. В том помещении, где они проводят спячку, очень чувствуется, как содрогается земля. Возможно, животные это чувствуют», — пояснила Савченко.

Этой зимой погода кардинально отличается, поэтому сурки спали лучше, хотя тишина так пока и не наступила.

Напомним, традиции отмечать День сурка на Харьковщине — 22 года. За все это время предсказателями были трое грызунов: Тимка, Тимка II, а с 2018 года — Тимка III. 2 февраля зверька достают из домика и спрашивают, когда ждать весну. Если день пасмурный — сурок не видит свою тень, и это означает, что весна будет ранней. Если светит солнце и грызун видит свою тень, зима продлится еще минимум шесть недель, то есть до середины марта. Вместе с сородичами Тимка ІІI более полугода провел в оккупации. В сентябре 2022-го эти территории освободили, и 2 февраля 2023-го сурок предсказал позднюю весну, а в 2024-м — весну «через шесть недель». В 2025-м Тимка ІІI впервые сделал прогноз дистанционно: «Весна будет, но еще возможны морозы и снегопады».