Был и корм, и хлеб, и печенье: как Тимка ІІІ и другие сурки жили в оккупации
Сурок Тимка ІІІ, известный своими предсказаниями погоды, и 14 его собратьев, живущие на биостанции университета имени Каразина в селе Нестеровка Купянского района Харьковской области, вероятно не почувствовали разницы в содержании в оккупации.
Об этом рассказал Суспільному работник биологического факультета университета Каразина и смотритель за сурками Владимир Ронкин.
По его словам, 24 февраля, когда россияне оккупировали село, грызуны еще спали в погребе.
«Мы их достали в конце марта, в начале апреля родилось 5 детенышей. Было приятно, хотя мы и были взволнованы. Спасибо факультету, что закупили осенью корм, мы могли их прокормить минимально в течение полутора сезонов. Могли растянуть даже на два», — рассказал Ронкин.
Видео — Суспільне Харків
«Мы для них нелегально покупали хлеб, как понимаете, он был в дефиците — людям раздали муку на паи, люди начали хлеб печь, то все были не против, что мы говорили, что покупаем хлеб для села, хотя покупали, чтобы хоть немного подкармливать сурков. Им нужно разнообразие — трава, корнеплоды, комбикорм, хоть немного хлеба. У них все лето было привычное им печенье «Мария». Для сурков не было никаких изменений», — добавил Ронкин.
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Российские военные в дом, где живут ученые, не заходили, рассказал смотритель за сурками.
Напомним, что 2 февраля 2022 года харьковский сурок-синоптик предсказал раннюю, но холодную весну.
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 22:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Был и корм, и хлеб, и печенье: как Тимка ІІІ и другие сурки жили в оккупации".