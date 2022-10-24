Був і корм, і хліб, і печиво: як Тимко ІІІ та інші бабаки жили в окупації

Сурок Тимко ІІІ, відомий своїми прогнозами погоди, та 14 його сородичів, які мешкають на біостанції університету імені Каразіна у селі Нестерівка Куп’янського району Харківської області, ймовірно, не відчули різниці в утриманні в умовах окупації.

Про це розповів Суспільному працівник біологічного факультету університету Каразіна та доглядач бабаків Володимир Ронкін.

За його словами, 24 лютого, коли росіяни окупували село, гризуни ще спали у погребі.

“Ми їх дістали наприкінці березня, на початку квітня народилося 5 дитинчат. Було приємно, хоч ми й були схвильовані. Дякую факультету, що закупили восени корм, ми могли їх прогодувати мінімально протягом півтора сезону. Могли розтягнути навіть на два”, – розповів Ронкін.



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“Ми для них нелегально купували хліб, як розумієте, він був у дефіциті — людям роздали муку на паї, люди почали хліб пекти, то всі були не проти, що ми казали, що купуємо хліб для села, хоча купували, щоб хоч трохи підгодовувати бабаків. Їм потрібне різноманіття — трава, коренеплоди, комбікорм, хоч трохи хліба. В них усе літо була звичне їм печиво “Марія”. Для бабаків не було жодних змін”, – додав Ронкін.

Російські військові до будинку, де живуть вчені, не заходили, розповів доглядач бабаків.

Нагадаємо, що 2 лютого 2022 року харківський сурок-синоптик передбачив ранню, але холодну весну.