Бабаки прокинулися на Харківщині: прикордонники зняли тварин на відео

Відео, зняте дроном, опублікувала Державна прикордонна служба України. До об’єктиву БпЛА бригади “Гарт” потрапили не окупанти, а корінні жителі регіону – бабаки.

“Сержант Бабак доповідає: у смузі оборони все під контролем. На Південно-Слобожанському напрямку разом із весною прокинулись і бабаки. Поки аеророзвідка бригади “Гарт” моніторить позиції, пухнасті “сусіди” облаштовують свої нори“, – прокоментували відеоролик прикордонники.

Зазначимо, бабаки на Харківщині страждають від війни не менше, ніж люди. У прифронтовій зоні опинилася біостанція ХНУ ім. В.М. Каразіна у Великобурлуцькій громаді – місце проживання знаменитого синоптика Тимка. Вчені навіть розробили план евакуації тварин на випадок, якщо ситуація з обстрілами погіршиться. Крім того, бабаки історично жили на територіях, де зараз точаться бої – в Куп’янському районі.