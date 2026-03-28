Бабаки прокинулися на Харківщині: прикордонники зняли тварин на відео

Суспільство 17:51   28.03.2026
Оксана Горун
Відео, зняте дроном, опублікувала Державна прикордонна служба України. До об’єктиву БпЛА бригади “Гарт” потрапили не окупанти, а корінні жителі регіону – бабаки.

 “Сержант Бабак доповідає: у смузі оборони все під контролем. На Південно-Слобожанському напрямку разом із весною прокинулись і бабаки. Поки аеророзвідка бригади “Гарт” моніторить позиції, пухнасті “сусіди” облаштовують свої нори“, – прокоментували відеоролик прикордонники.

Зазначимо, бабаки на Харківщині страждають від війни не менше, ніж люди. У прифронтовій зоні опинилася біостанція ХНУ ім. В.М. Каразіна у Великобурлуцькій громаді – місце проживання знаменитого синоптика Тимка. Вчені навіть розробили план евакуації тварин на випадок, якщо ситуація з обстрілами погіршиться. Крім того, бабаки історично жили на територіях, де зараз точаться бої – в Куп’янському районі.

Читайте також: Як війна вплинула на природу Харківщини – що вже відомо вченим

У росіян "перезмінка": події на фронті на Харківщині описали в ЗСУ (відео)
Підвищення зарплат соцпрацівникам: громадам Харківщини потрібна допомога
Відбувається зачистка Бєлгородської області – заява прикордонників України
Крадіжка в магазині: у жінки витягли телефон із кишені, кого підозрюють
Новини Харкова – головне за 28 березня: атака "молнии", є поранений
Терехов скликає позачергову сесію Харківської міськради: що вирішуватимуть
