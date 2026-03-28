Сурки проснулись на Харьковщине: пограничники сняли животных на видео

Общество 17:51   28.03.2026
Оксана Горун
Видео, снятое дроном, опубликовала Государственная пограничная служба Украины. В объектив БпЛА бригады «Гарт» попали не оккупанты, а коренные жители региона — сурки.

 «Сержант Бабак сообщает: в полосе обороны все под контролем. На Южно-Слобожанском направлении вместе с весной проснулись и сурки. Пока аэроразведка бригады «Гарт» мониторит позиции, пушистые «соседи» обустраивают свои норы», — прокомментировали видеоролик пограничники.

Отметим, сурки в Харьковской области страдают от войны не меньше, чем люди. В прифронтовой зоне оказалась биостанция ХНУ им. В.Н. Каразина в Великобурлукской громаде — место жительства знаменитого синоптика Тимки. Ученые даже разработали план эвакуации животных на случай, если ситуация с обстрелами ухудшится. Кроме того, сурки исторически жили на территориях, где сейчас идут бои — в Купянском районе.

