Сурки проснулись на Харьковщине: пограничники сняли животных на видео

Видео, снятое дроном, опубликовала Государственная пограничная служба Украины. В объектив БпЛА бригады «Гарт» попали не оккупанты, а коренные жители региона — сурки.

«Сержант Бабак сообщает: в полосе обороны все под контролем. На Южно-Слобожанском направлении вместе с весной проснулись и сурки. Пока аэроразведка бригады «Гарт» мониторит позиции, пушистые «соседи» обустраивают свои норы», — прокомментировали видеоролик пограничники.

Отметим, сурки в Харьковской области страдают от войны не меньше, чем люди. В прифронтовой зоне оказалась биостанция ХНУ им. В.Н. Каразина в Великобурлукской громаде — место жительства знаменитого синоптика Тимки. Ученые даже разработали план эвакуации животных на случай, если ситуация с обстрелами ухудшится. Кроме того, сурки исторически жили на территориях, где сейчас идут бои — в Купянском районе.